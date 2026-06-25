Locura por Argentina: las entradas para los 16avos ya superan los U$S 5.500 en la reventa

La Selección argentina todavía debe afrontar su último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania, pero el escenario deportivo más importante ya quedó resuelto: el equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró el primer puesto del Grupo J y, con ello, su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Esa confirmación, que en lo estrictamente futbolístico consolida el camino del vigente campeón del mundo hacia la fase eliminatoria, provocó también un efecto inmediato fuera de la cancha. Apenas quedó definido que la "Albiceleste" terminaría como líder de su zona, se desató una verdadera explosión en el mercado de reventa de entradas para su próximo partido, con cifras que ya superan los U$S 5.500 y que, según todo indica, todavía podrían seguir escalando.

La expectativa gira alrededor del encuentro que la Argentina disputará el viernes 3 de julio desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, el primer compromiso de eliminación directa para el seleccionado en esta Copa del Mundo. La sola certeza de que el equipo de Lionel Messi jugará ese partido en la ciudad estadounidense fue suficiente para alterar por completo el mercado. La reventa, impulsada por la demanda de miles de hinchas que quieren acompañar al conjunto nacional en el inicio de la fase decisiva, pasó en pocos días de valores relativamente accesibles dentro del contexto mundialista a montos extraordinarios que hoy convierten ese partido en uno de los más buscados del torneo.

La clasificación de Argentina y el impacto

El fenómeno comenzó a tomar forma en el momento en que quedó sellado el liderazgo de la Argentina en el Grupo J. Hasta entonces, el seleccionado aún debía completar su recorrido en la fase de grupos, pero el triunfo y la combinación de resultados posteriores terminaron de asegurar su condición de cabeza de serie para la primera instancia eliminatoria. Esa definición despejó la incertidumbre sobre el lugar que ocuparía el equipo en el cuadro y permitió identificar con precisión la fecha, el horario y la sede de su próximo compromiso.

Ese dato, lejos de ser menor, fue el disparador de una reacción inmediata del mercado. La posibilidad concreta de ver a la Argentina en un partido de eliminación directa del Mundial, con Lionel Messi como principal atractivo y con el peso simbólico de un seleccionado que llega como campeón del mundo, disparó la demanda de tickets en cuestión de horas. La respuesta del mercado de reventa fue tan veloz como contundente: el valor de las entradas se multiplicó de manera exponencial apenas se confirmó que el conjunto de Scaloni terminaría la fase inicial como líder de su zona.

Antes de que ese escenario quedara definido, una entrada para ese encuentro podía conseguirse por alrededor de U$S 360. Hoy, según los valores disponibles en la plataforma oficial de reventa de la FIFA, el precio mínimo ya supera los U$S 5.500. La comparación expone con claridad la magnitud del salto: el ticket más barato pasó a costar más de 15 veces lo que valía apenas unos días antes. La fiebre por ver a la Selección en su primer cruce eliminatorio ya se traduce así en un fenómeno de precios que ubica a ese partido entre los eventos deportivos más codiciados de la Copa del Mundo.

Cuánto cuestan hoy las entradas

Los valores actuales del mercado de reventa muestran un panorama de fuerte escalada. En el portal oficial de reventa de la FIFA, las localidades disponibles para el partido de la Argentina en los dieciseisavos de final parten desde los U$S 5.500, aunque el precio cambia de acuerdo con la ubicación dentro del estadio. Esa cifra, que ya de por sí marca un piso altísimo para cualquier espectador, es apenas una referencia dentro de un mercado que continúa en movimiento permanente.

El comportamiento no se limita al sistema oficial. En otras plataformas autorizadas, aunque independientes de la FIFA, como SeatGeek, la tendencia es la misma: los valores se dispararon y hoy reflejan una demanda extraordinaria por acompañar al seleccionado argentino. Allí, los tickets se ofrecen en una franja que va desde los U$S 3.314 hasta los U$S 11.000, cifras que exponen el tamaño de la expectativa que genera el vigente campeón del mundo a medida que el torneo entra en su tramo más sensible.

La dinámica del mercado suma, además, un elemento que alimenta todavía más la incertidumbre: se trata de precios dinámicos, es decir, valores que cambian de manera constante en función de la demanda y de la disponibilidad. En la práctica, eso significa que los montos no están congelados ni garantizados, sino que pueden seguir modificándose de un momento a otro según el ritmo de compra, la cantidad de entradas disponibles y la evolución del interés de los hinchas.

Un mercado que todavía podría seguir subiendo

La escalada no parece haber encontrado todavía un techo definitivo. De acuerdo con lo que surge del comportamiento del mercado y del análisis de distintos especialistas, el precio de las entradas podría volver a incrementarse una vez que se confirme oficialmente el rival de la Argentina en los dieciseisavos de final. Esa variable, que todavía está abierta, es observada como un factor capaz de añadir una nueva capa de expectativa sobre un partido que ya de por sí aparece entre los más convocantes del certamen.

La lógica detrás de esa posibilidad es sencilla: si la clasificación anticipada de la Argentina y la certeza de que jugará en Miami alcanzaron para multiplicar el valor de los tickets, la confirmación del adversario podría funcionar como un nuevo impulso para la demanda, sobre todo si el cruce termina enfrentando a la Selección con un rival de alto perfil. En ese contexto, el mercado se mueve sobre una expectativa doble: por un lado, la certeza de que la Scaloneta disputará un encuentro eliminatorio en una de las ciudades más convocantes del torneo; por otro, la expectativa de saber contra quién será ese primer examen de vida o muerte.

Miami, el epicentro de la fiebre argentina

La ciudad que concentra toda esa atención es Miami, sede del primer partido eliminatorio de la Argentina en el Mundial 2026. El Hard Rock Stadium será el escenario del encuentro del 3 de julio a las 19, y la ciudad estadounidense ya empieza a vivir el impacto de lo que promete ser uno de los partidos más buscados de toda la Copa del Mundo. La expectativa no se refleja solamente en el precio de las entradas: también empieza a trasladarse a otros rubros vinculados con la presencia masiva de hinchas.

Según la información base, los hoteles se encuentran prácticamente completos, mientras que los vuelos incrementaron su demanda al compás del furor que genera la presencia de la Selección en el cuadro eliminatorio. Ese movimiento configura un escenario que excede el mercado de tickets y alcanza a toda la estructura de servicios que rodea a un gran evento deportivo. Miami se prepara, así, para recibir a miles de hinchas movilizados por la ilusión de seguir de cerca al equipo de Lionel Scaloni en el inicio de la fase de eliminación directa.

La combinación de entradas a valores extraordinarios, hospedajes casi agotados y vuelos cada vez más requeridos muestra que la clasificación anticipada de la Argentina no sólo activó el entusiasmo futbolero, sino también una maquinaria económica vinculada al turismo deportivo y al consumo que suele acompañar a este tipo de acontecimientos. Todo gira alrededor de un partido que todavía no conoce rival, pero que ya se convirtió en uno de los focos centrales del Mundial.

Cómo Argentina selló el primer puesto del Grupo J

El seleccionado argentino aseguró anticipadamente su clasificación tras derrotar 2 a 0 a Austria en la segunda fecha del Grupo J. Ese triunfo dejó al equipo de Scaloni en una posición inmejorable dentro de la zona y abrió la puerta a la posibilidad de cerrar la fase inicial como líder. Más tarde, la victoria de Argelia sobre Jordania terminó de confirmar ese escenario y garantizó que la Argentina finalizará la primera ronda como cabeza de serie.

Con ese panorama ya definido, el último partido frente a Jordania no alterará la condición del equipo dentro del grupo ni su acceso a la fase eliminatoria. La atención, por lo tanto, se desplazó rápidamente hacia el cruce de dieciseisavos de final y hacia el rival que le tocará enfrentar a la "Albiceleste" en el Hard Rock Stadium.

Los posibles rivales de la Selección en los dieciseisavos

A la espera de la definición del cuadro, todavía resta conocer quién será el adversario de la Argentina en su primer partido de eliminación directa. Las posibilidades que aparecen en este momento incluyen a España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde, dependiendo de cómo concluyan las posiciones del Grupo H. Esa definición no es un detalle menor, porque la identidad del rival puede influir no sólo en el análisis futbolístico del cruce, sino también en el comportamiento del mercado de entradas.

Sea cual sea el adversario, hay un dato que ya aparece fuera de discusión: la presencia de Lionel Messi y del equipo argentino vuelve a movilizar a miles de hinchas alrededor del mundo. El interés por ver a la Selección en una instancia decisiva del Mundial se traduce en una demanda feroz y en una cotización que, incluso antes de conocerse el rival, ya ubica al partido entre los más caros y buscados del campeonato.