Los anuncios del Gobierno generaron dudas en el mercado, que espera más precisiones sobre la salida del cepo

Pese a la conferencia de prensa que el equipo económico dio el viernes y la reunión que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, tuvieron los bancos, las variables financieras mostraron números rojos. Las acciones de las empresas argentinas (ADRs) que operan en Wall Street cayeron este lunes y el riesgo país superó los 1500 puntos. Asimismo, los dólares financieros registraron subas de hasta 3% y el blue cotizó por encima de los $1400, por lo que marcó un nuevo máximo histórico.

Pasadas las 18, la mayoría de los papeles que cotizan en Wall Street se movieron a la baja y llegaron a caer más de un 9%. Por otro lado, el tipo de cambio informal trepó $40 en la primera jornada de la semana y cerró a $1405. Mientras tanto, el CCL operó a $1412,48 y el MEP se negoció a $1413,01. En tanto, el dólar cripto cotizó esta tarde a $1386,10 para la venta.

“Más allá de la cuestión local, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en EEUU trepó casi 8 puntos básicos generando un clima de debilidad en las pantallas de deuda frontera/emergente y por supuesto participó en la baja de los bonos argentinos. Fuera de ello, creo que el mercado sigue enfocado en las dificultades de cara a la normalización cambiaria”, evaluó Pedro Siaba Serrate, jefe de Research y Estrategia de PPI.

“Los anuncios del Gobierno del viernes fueron interesantes (sobre todo en relación al incremento de tasa efectiva que eventualmente ocurra tras la ejecución de las novedades), pero no contenían un mensaje de tinte cambiario, lo cual no atiende la ansiedad del mercado frente a este tema. Paradójicamente, el equipo económico no puede dar ni certezas ni demasiados pistas en relación a la salida del cepo porque eso afectaría el sistema de incentivos y complicaría aún más la situación”, insistió.

Además de la falta de precisiones sobre cuándo se levantarán las restricciones cambiarias, también hay preocupación por lo que pueda pasar con la acumulación de reservas del Banco Central, que en junio cerró su primer mes con saldo negativo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“En líneas generales lo que estamos viendo es que el mercado no está viendo con buenos ojos que el Banco Central vaya a perder US$2000 millones en los próximos meses”, indicó Javier Casabal, Estratega de Renta Fija de Adcap.

“La pregunta de fondo respecto a la sostenibilidad del modelo sigue sin encontrar respuesta y esto pone limitaciones a los escenarios más optimistas. El mercado esperaba noticias de la conferencia del Ministro Caputo y de Bausili, pero no las recibió. Esto, junto con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, contribuyó a la liquidación. Fue un día difícil para todas las clases de activos argentinos”, agregó el especialista.

En la misma línea, el economista Gustavo Ber consideró que la reacción de las variables financieras reflejan cierta cautela y expectativa por parte de los actores del mercado, principalmente por la falta de mayores detalles sobre la implementación del nuevo esquema monetario.

“También se busca evaluar el esfuerzo fiscal adicional necesario y la dinámica de las reservas en vista a que el momento no habría cambios en los principales lineamientos de la política cambiaria. Ocurre que no conformaron las expectativas más allá de reconocer la importancia de seguir avanzando en el saneamiento de la hoja de balance del BCRA, aún cuando ello como contrapartida requerirá de mayor esfuerzo fiscal. Una “brecha” como la actual del orden del 50% debería ser suficiente, y será importante que se pueda estabilizar para evitar distorsiones y un deterioro en las expectativas”, completó.

Por último, Diego Martínez Burzaco, de Inviú, describió que los inversores comparten la dirección del modelo económico que propone el Gobierno, pero coincidió en que faltan más definiciones sobre los próximos pasos. “La falta de precisiones puede haber estimulado una toma de ganancias en algunos activos de riesgo. También está bastante enrarecido el panorama para los mercados emergentes. Creo que en los próximos días, cuando tengamos más definiciones sobre el traspaso de los pases al Tesoro y el BCRA tenga la capacidad de fijar tasas de interés y tratar de estimular la demanda de dinero, los activos deberían ir recomponiéndose de a poco”, analizó.