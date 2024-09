Los beneficios principales de ser monotributista

A la hora de evaluar adherirse al régimen tributario en calidad de monotributista, es importante recordar que el Monotributo fue concebido para pequeños contribuyentes, que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, se paga solamente una cuota mensual y agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pues bien: ¿cuáles son los beneficios de ser monotributista?

Tanto en el portal oficial de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) así como en el sitio web Argentina.gob.ar se detallan cada uno de los beneficios que implica comenzar a tributar al fisco como monotributista.

¿Cuáles son las ventajas de ser monotributista?

Además de cumplir con sus obligaciones impositivas, el monotributista cuenta con beneficios como:

cobertura médica para él y su familia a través de una obra social,

para él y su familia a través de una obra social, acceso a una jubilación ,

, la tranquilidad de saber que su dinero está en blanco

y también la posibilidad de un reintegro mensual si es que cumple en tiempo y forma con el pago del impuesto durante un año calendario.

Además, el monotributista cuenta con otros beneficios como ser el de:

una menor carga impositiva;

menos obligaciones administrativas

y acceso al sistema bancario y créditos.

En relación al ítem que se define como simplificación impositiva, es porque con una cuota mensual el monotributista cumple con sus obligaciones impositivas –Ganancias e IVA- y de seguridad social. Además, otro punto es que la AFIP ofrece múltiples canales de pago: en efectivo, cheque, tarjeta, en cajeros, bancos; Pago Fácil; home banking y otras opciones.

Cabe subrayar que el monto a abonar todos los meses por el monotributista dependerá de la categoría asignada en función de los parámetros establecidos para la facturación anual.

Tras la sanción de la ley 27.743, la cuota mensual del Monotributo oscilará entre 26.600 pesos –categoría A- hasta 867.084,75 pesos –categoría K/servicios-.

El Monotributo se abona hasta el día 20 de cada mes. En los casos en que caiga feriado o fin de semana, el vencimiento se correrá al primer día hábil siguiente. La cuota incluye el componente impositivo, los aportes a la obra social y a la jubilación.

¿Qué pasa si soy monotributista y no trabajo?

La AFIP no estipula un límite de tiempo en el que un monotributista pueda estar sin facturar, puesto que en teoría todos los contribuyentes tienen ingresos todos los meses. En el caso de ser monotributista y no facturar, es altamente probable que la AFIP le solicite la justificación para saber por qué motivo no realizó la factura.

Lo cierto es que si un monotributista no factura por sus actividades comerciales, la AFIP puede proceder unilateralmente a su exclusión del régimen del Monotributo.

Por otra parte, al no facturar, el contribuyente corre el riesgo de ser inhabilitado para funcionar como monotributista y hasta en la posibilidad de una penalización económica.

En el caso de no tener ingresos estables, el contribuyente debería considerar la posibilidad de inscribirse en el Monotributo social, puesto que este impuesto está destinado a trabajadores informales y emprendedores en situación de vulnerabilidad. Por esos motivos, es que no suele haber consecuencias por no facturar un mes.