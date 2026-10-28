Los bonos argentinos rebotan y el riesgo país quedó al borde de su máximo del año

Los bonos en dólares cayeron sobre el cierre de la rueda este miércoles. Así, apuntan a cerrar un mes con alta volatilidad internacional y sin drivers locales.

Las pérdidas fueron encabezadas por el Global 2035 (0,85%), seguido del Global 2038 (0,77%) y el Bonar 2041, que retrocedió 0,73%.

El riesgo país medido por el J.P. Morgan escaló 1,3%, a los 763 puntos básicos, y perforó una marca clave.

A las dudas económicas que ya pesan sobre la economía de Argentina, ahora se suma otro frente en las relaciones francas con Brasil, países que se necesitan mutuamente, quedando los argentinos en desventaja por el peso específico de cada país.

El aumento del riesgo país impactó mayormente en los bonos largos de las curvas en dólares, tanto bajo ley local como ley externa.

El deterioro se dio en línea con los débiles datos de actividad económica publicados la semana pasada y la sostenida incertidumbre acerca de la popularidad del Gobierno de cara a las elecciones de 2027.

En un nuevo Comité de Inversiones, la firma Criteria analiza el escenario financiero y cambiario, las señales de debilidad de la actividad económica y las alternativas de inversión para enfrentar una mayor volatilidad.

Además, recomienda acortar posiciones en pesos, priorizar instrumentos de menor exposición cambiaria y, en dólares, mantener la preferencia por AL30 y ON de primera línea.

El MSCI Merval operó con una caída del 1,8% a 94.975,7100 puntos, mientras que el MSCI BYMA General cedió 1,3%. En tanto, en dólares, el MSCI Merval retrocedió un 2% hasta los 57,22 puntos.

Por otro lado, los ADRs argentinos caen hasta un 5%, encabezados por Telecom Argentina, Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia y Banco BBVA.