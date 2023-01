Martín Guzmán se refirió a Massa: Ha mostrado capacidad política para llevar a cabo aquello que dice en el plano fiscal"

El exministro de Economía, Martín Guzmán, elogió la gestión de Sergio Massa y los gestos de mayor unidad que muestra el Gobierno respecto de su gestión.

“La conducción económica actual ha mostrado capacidad política para llevar a cabo aquello que dice en el plano fiscal”, expresó el ex ministro en una entrevista.

“A la economía hay que entenderla como una ciencia política. Hoy vemos una diferencia en el funcionamiento de nuestro espacio con respecto a cuando yo estaba como ministro. Hoy sí hay un apoyo marcado de todas las partes de nuestro espacio al programa económico que lleva la actual conducción”, introdujo Guzmán.

Para el ex ministro de Alberto Fernández, la falta de apoyo era el principal factor que desestabilizaba la conducción económica en la última parte de su gestión. “Hoy, es lógico que aquello que se dice que se va a hacer, efectivamente se implemente, porque cuando se tiene mayor orden político, hay mayor alineamiento hacia abajo de todos los que tienen que ejercer funciones para implementar un programa económico”, explicó. Guzmán reconoció que el problema inflacionario de Argentina no puede ser resuelto en el corto plazo.

De todas formas, Guzmán trató de mostrarse cauteloso respecto al futuro económico inmediato de Argentina. “De que hay un mayor apoyo, a decir que muy rápidamente se pueden ordenar los distintos desequilibrios económicos que tiene Argentina, hay cierta distancia. Por supuesto que ordenar cuentas es muy importante, pero hay problemas que son más estructurales de cómo hoy funciona la Argentina y su sistema político e institucional. Hay un camino muy importante por recorrer”, aclaró.

“Cuando alguien plantea escenarios de grandes alertas y grandes desestabilizaciones, yo no lo veo de ningún modo, pero tampoco eso quiere decir que el ordenamiento vaya a ocurrir en cuestión de meses”, insistió Martín Guzmán.

El ex funcionario del Gobierno sostuvo que Argentina va a tener que convivir con una inflación alta y probablemente con una economía menos pujante, pero al mismo tiempo, aseguró que el país “va a estar mejor”, durante una entrevista en el ciclo “Fuera de tiempo”.

Guzmán renunció a principios de julio del año pasado por la falta de apoyo del kirchnerismo a las medidas que trataba de impulsar, lo que desató una profunda crisis en el Gobierno con el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner; fue reemplazado por Silvina Batakis, quien solo estuvo en su cargo un par de semanas y, nuevamente por falta de apoyo, hubo otro cambio, al designarse en el Palacio de Hacienda a Massa, mientras había dudas sobre la disparada del dólar y de la inflación, entre otras variables que reflejaban la incertidumbre por el futuro del Gobierno.

La responsabilidad de la inflación

Durante la entrevista, Guzmán fue consultado acerca de las acusaciones que lo señalan como el responsable de que la inflación haya rozado el 100% en 2022. En su defensa, el ex ministro recomendó analizar la evolución económica desde un contexto histórico. Martín Guzmán y Cristina Kirchner (Franco Fafasuli)

“Nosotros asumimos el 10 de diciembre de 2019. Argentina vivía una profunda crisis de deuda y económica, con caída de producción, baja de empleo y crecimiento muy fuerte de la inflación. Además, eso ocurría después de años de estancamiento. En ese marco justo llegó una pandemia, que fue un shock tremendo. Las necesidades desde la política y desde el rol del Estado se elevaron muchísimo, porque necesitábamos hacer lo que pudiéramos para proteger al trabajo y los sectores más vulnerables”, contextualizó.

“En ese marco y sin instrumentos, se hizo lo que máximo que se pudo y se administró la política económica recurriendo a herramientas que por supuesto iban a tener impacto en inflación, más aún si no se podían alinear los factores políticos para generar credibilidad de que aquello que se programaba, realmente se iba a implementar”, se justificó Martín Guzmán.

Fuera de esto, aseguró que la implementación de las políticas aplicadas por el Estado condujeron a que, desde finales de 2022, se diera una fuerte recuperación del tejido productivo. “La producción creció 10,4% en 2021 y siguió mejorando en 2022. También se crearon 1.150.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajó de 13% a 6,9%”, apuntó.

Las negociaciones con el FMI y el cruce con Cristina

Continuando con su lectura de los acontecimientos políticos y económicos más recientes. Martín Guzmán se defendió también ante algunas versiones dentro del Frente de Todos que lo acusan de haber mentido en relación al avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

“No tiene ni pies ni cabeza decir que yo mentía. Di una entrevista hace poco y hubo ciertas reacciones realmente curiosas. Hay dos cuestiones que se marcaron en público. Una fue que se pensaba que no habría revisiones con el FMI. Se creía que luego de los USD 45 mil millones que había tomado el Gobierno anterior, nos iban a decir 'acá hay otros USD 45 mil millones. Nos vemos en septiembre de 2026 para que empecés a pagar'. Además de ser apología de la ignorancia, es inverosímil que una figura como la vicepresidenta pueda creer algo así”, acusó Guzmán. Guzmán y el FMI Reuters

“En cada presentación pública expliqué que lo que buscábamos era un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, jamás una reestructuración. Eso no existe. Ojalá tuviéramos la posibilidad de lograr eso, pero no era una cuestión factible. Esa es parte del enorme problema que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio. Dejó a la nueva gestión a merced de estar todo el tiempo negociando con el Fondo para evitar una cuestión desestabilizante”, se defendió el ex ministro.