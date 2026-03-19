Medio Oriente: el petróleo roza los US$115 y sube 25% el precio del gas natural

La profundización de la guerra en Medio Oriente está generando un impacto directo y contundente en los mercados energéticos internacionales, con subas sostenidas en los precios del petróleo y el gas natural.

En este contexto, el barril de petróleo se acerca a los US$115, mientras que el gas natural registra un incremento del 24% y más que duplica su valor desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

Los principales indicadores reflejan esta tendencia:

Futuros del Brent: US$114,74

Gas natural: US$3,16

West Texas Intermediate (WTI): US$96,27 por barril

Estas cotizaciones al alza responden a factores críticos como el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a refinerías estratégicas, elementos que afectan directamente el suministro global de energía.

El estrecho de Ormuz, eje de la crisis energética

El conflicto ha puesto en el centro de la escena al Estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio energético mundial.

Por esta vía circula:

Más del 20% del tráfico global de petróleo y gas

Aproximadamente 19 millones de barriles diarios

Un promedio de 13 buques por día

Además, gran parte de la producción de crudo de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos depende de este corredor estratégico.

El bloqueo del estrecho por parte de Irán y los ataques a más de 20 embarcaciones desde el inicio de la guerra agravan la incertidumbre sobre el abastecimiento global.

Ataques a infraestructuras energéticas clave

La escalada militar tuvo un nuevo capítulo este miércoles, cuando Irán lanzó ataques contra Qatar y Arabia Saudita. Entre los objetivos alcanzados se encuentra la refinería de Ras Laffan, ubicada cerca de Doha y considerada la principal instalación de gas natural licuado (GNL) del país. Los bombardeos provocaron un incendio tanto en la refinería como en un depósito de combustible para aviones.

La empresa energética estatal de Qatar confirmó que sus instalaciones fueron atacadas, lo que refuerza la preocupación por la continuidad del suministro global.

Qatar ocupa un lugar central en este escenario, ya que es el segundo exportador mundial de GNL, con mercados clave como:

China

India

Europa

Los ataques a estas infraestructuras estratégicas impactan de manera inmediata en los precios internacionales, profundizando la volatilidad.

Advertencias y tensiones geopolíticas

En medio de la escalada, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa a Irán. Señaló que, si el país persa ataca a una nación que no esté involucrada en el conflicto, Estados Unidos destruirá "por completo" el yacimiento de gas South Pars.

El mandatario expresó que no desea autorizar ese nivel de violencia, pero advirtió que no dudará en hacerlo si continúan los ataques, especialmente contra la planta de GNL de Qatar. También aseguró que tomará represalias con o sin el consentimiento de Israel.

Estas declaraciones elevan la tensión geopolítica y añaden un nuevo factor de incertidumbre en un escenario ya marcado por la confrontación directa.

Mercados internacionales en retroceso

El impacto del conflicto no se limita al sector energético. La incertidumbre también golpea a los mercados financieros globales, que reaccionaron con caídas generalizadas. Las principales bolsas asiáticas registraron retrocesos significativos:

Nikkei (Tokio): -3,38%

Kospi (Seúl): -2,73%

Bolsa de Shanghái: -1,39%

La tendencia negativa se extiende a Europa y se proyecta hacia Estados Unidos. En este sentido, los futuros de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq mostraron caídas en la jornada del 19 de marzo:

Dow Jones: -0,35%

S&P 500: -0,41%

Nasdaq: -0,60%

La reacción de los mercados refleja el impacto de la guerra sobre la confianza global y la estabilidad económica.

Un escenario de incertidumbre global

La combinación de ataques a infraestructuras energéticas, el bloqueo de rutas estratégicas y las amenazas de escalada militar configura un escenario de alta volatilidad.

El aumento de los precios del petróleo y el gas natural, junto con la caída de los mercados bursátiles, evidencia cómo el conflicto en Medio Oriente trasciende lo regional y se proyecta sobre la economía mundial.

En este contexto, la evolución de la guerra y las decisiones de los actores involucrados serán determinantes para definir el rumbo de los mercados y la estabilidad energética global en las próximas semanas.