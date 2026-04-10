Menos cepo: cuál es la restricción que eliminó el Gobierno para usar la tarjeta de crédito en el exterior

En una nueva señal de flexibilización del régimen cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la eliminación de los topes para extraer efectivo en el exterior con tarjetas de crédito y de compra emitidas en el país.

La decisión fue formalizada a través de la Comunicación "A" 8417, mediante la cual la autoridad monetaria dejó sin efecto el punto 4.1 del texto ordenado sobre Exterior y Cambios, específicamente el apartado que regulaba los adelantos en efectivo a tarjetahabientes fuera de la Argentina.

Hasta esta modificación, la normativa imponía un techo estricto por operación:

USD 50 por extracción en países limítrofes

en países limítrofes USD 200 por extracción en destinos no limítrofes

en destinos no limítrofes Aplicable a tarjetas locales de crédito y/o compra

Alcanzaba exclusivamente a adelantos en efectivo en cajeros del exterior

Ese esquema diferenciaba por región, pero mantenía en todos los casos una restricción cuantitativa expresa, que ahora queda completamente derogada.

Qué cambia desde ahora para los usuarios

Con la nueva disposición, desaparece el tope regulatorio específico por operación. Esto significa que quienes viajen al exterior y utilicen sus tarjetas emitidas en la Argentina para retirar efectivo ya no estarán condicionados por aquellos montos máximos fijados por la normativa cambiaria.

La modificación alcanza a una operatoria puntual: los adelantos en efectivo con tarjeta de crédito o compra, es decir, la posibilidad de utilizar el margen disponible del plástico para extraer moneda extranjera desde cajeros automáticos fuera del país.

El cambio normativo se concentra exclusivamente en ese punto y no reemplaza el límite previo por un nuevo valor. Por el contrario, el BCRA suprime directamente la restricción, lo que implica una desregulación de los topes específicos por extracción dentro del marco cambiario vigente.

Nuevo margen para bancos y emisoras

Otro efecto central de la medida pasa por las facultades de las entidades emisoras de tarjetas. Hasta ahora, bancos y otras emisoras locales debían ajustar los adelantos de efectivo a los máximos definidos por el Banco Central. Con la derogación del punto 4.1, ese condicionamiento normativo deja de existir y el esquema queda liberado respecto de esos límites por operación.

En términos regulatorios, la decisión implica que el apartado que fijaba las condiciones para los retiros de efectivo en el exterior deja de tener vigencia dentro del texto ordenado sobre Exterior y Cambios, un movimiento que se inscribe dentro de la política oficial de descompresión gradual del cepo.

Las otras flexibilizaciones

La eliminación del tope para retirar efectivo con tarjeta en el exterior no llegó de manera aislada. Forma parte de un paquete más amplio de adecuaciones normativas dispuesto por el BCRA. Entre las medidas complementarias incluidas en la misma batería de cambios figuran:

Ampliación de excepciones a la obligación de liquidar divisas para personas humanas exportadoras de servicios y determinados bienes

a la obligación de liquidar divisas para personas humanas exportadoras de servicios y determinados bienes Extensión de plazos para el ingreso y liquidación de dólares del comercio exterior

para el ingreso y liquidación de dólares del comercio exterior Mayor anticipación para acceder al mercado de cambios y cancelar vencimientos de títulos

para acceder al mercado de cambios y cancelar vencimientos de títulos Flexibilización de condiciones para operaciones financieras con el exterior

para operaciones financieras con el exterior Cambios en transferencias y coberturas entre monedas

Dentro de ese contexto, la decisión sobre las tarjetas representa uno de los cambios más concretos para los usuarios particulares, especialmente para quienes viajan fuera del país y utilizan sus plásticos como vía de acceso a efectivo.

Así, con la derogación del histórico límite de USD 50 y USD 200 por operación, el Banco Central elimina una de las restricciones más visibles del uso de tarjetas argentinas en el exterior y avanza en una nueva etapa de flexibilización cambiaria.