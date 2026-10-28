YPF cerró el tercer trimestre con ganancias de US$1.200 millones

YPF dio a conocer este miércoles sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre del año, donde registró un EBITDA ajustado de US$2.503 millones, el segundo más alto de su historia, solo por debajo del trimestre previo, y una utilidad neta cercana a los US$1.200 millones.

Según el reporte oficial, el EBITDA trimestral creció un 84% en la comparación interanual, empujado por el mayor volumen de extracción de shale, menores costos de extracción y récords de procesamiento en refinación.

Las inversiones de la compañía entre julio y septiembre sumaron US$1.287 millones (un 26% más que el año anterior), de los cuales el 70% se destinó a la actividad no convencional.

La producción de petróleo shale promedió los 224.000 barriles diarios en el trimestre (un 32% más interanual), aunque la curva siguió trepando hasta alcanzar los 245.000 barriles diarios actuales, con la meta de llegar a 250.000 antes de que termine el año.

En paralelo, la firma adelantó que presentará en las próximas semanas la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de cinco proyectos en el área Norte de Vaca Muerta (Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza). Estos desarrollos, operados por YPF con una participación cercana al 40%, demandarán una inversión estimada de US$44.000 millones a lo largo de 26 años, con la perforación de unos 2.200 pozos y un pico de producción proyectado en 270.000 barriles diarios.

En el segmento de refinación (downstream), las plantas procesaron 344.000 barriles diarios (5% más interanual), lo que permitió abastecer la demanda local sin necesidad de importar combustibles, incrementar exportaciones y marcar un récord en naftas premium. Además, la Refinería de La Plata fue distinguida por segundo año consecutivo como "Refinería del Año" en América Latina, y la empresa recibió el premio a la "Tecnología Digital del Año" por su sistema de inteligencia artificial Ekons Matrix AI.

Tras el cierre del trimestre, YPF anunció la compra del 25% restante de YPF Luz por US$430 millones, tomando el control del 100% de la generadora. Por su parte, la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) superó el 85% de ejecución y apunta a inaugurarse a finales de 2026, con exportaciones previstas para el primer trimestre de 2027.

En el plano financiero, el flujo de caja libre positivo de US$900 millones permitió a la petrolera reducir su ratio de endeudamiento neto a 0,8 veces (el nivel más bajo de la última década). Este desempeño vino acompañado por el regreso de YPF al mercado internacional de capitales en septiembre, mediante la colocación de obligaciones negociables a nueve años por US$1.200 millones, emitidas con un cupón de 7,55% y un rendimiento de 7,85%.