Mica Viciconte le preguntó a Fabián Cubero si la China Suárez le escribió

Mica Viciconte confesó sin filtro que le preguntó a Fabián Cubero si China Suárez alguna vez le escribió, tras ser acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La explosiva declaración de Mica fue en el nuevo programa de Germán Paoloski, No es tan tarde, en el que replicó la conversación cara a cara con Cubero.

El picante ida y vuelta entre Mica Viciconte y Fabián Cubero sobre China Suárez

Germán Paoloski: -¿Qué hacés si te enterás que la China le escribe a Fabián?

Mica Viciconte: -Vos sabés que salió este tema. Yo estaba en la cama y le dije '¿te escribió?'. Te agarra la duda. Y él me dijo 'no, no, no'.

Paoloski: -¿El 'no, no, no' fue con pena?

Fabián Cubero: -No, fue un no rotundo.

Viciconte: -No chequeé. No le miro el celular, porque voy a encontrar algo.

Paoloski: -¿Pero si ella de repente te escribe?

Cubero: -No contesto.

Paoloski: -¿Pero le contás a Mica?

Cubero: -No, lo dejo pasar.

Viciconte: -¿No me contás? ¿Cómo no me contás?

Cubero: -No, si no le contesto...

Viciconte: -No, sí me contás. Estás mintiendo. Sí me contás.

Cubero: -Bueno, le cuento.

Viciconte: -Si no me cuenta, me entero.

Acto seguido, Mica Viciconte no dudó en cuestionar durísimo el accionar de China Suárez: "Yo como mujer, si la tengo como amiga, no me gustaría tener una amiga así porque en cualquier momento se le tira a tu pareja. Después hay un tema de código, de respeto".

Sobre el descargo que hizo la actriz, tras salir a la luz que intercambió polémicos mensajes con Icardi estando casado con Wanda, Viciconte agregó: "Ella salió a dar declaraciones que para mí no fueron válidas. Se metió en la boca del lobo".

"Empezó a decir que a ella le mienten, que se estaba por separar. Si se está por separar, no se separó, y son relaciones públicas la de Icardi y Wanda. Sacando que lo de Icardi fue ¡terrible! El justificativo de ella, no es válido", concluyó Mica Viciconte, marcando su postura.

