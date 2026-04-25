Milei proyecta su reelección con la economía en foco y una agenda política que ya mira a 2027

El gobierno de Javier Milei apuesta a que la evolución económica permita sostener la expectativa de una reelección en 2027. Con la inflación como principal desafío y termómetro del humor social —una preocupación que impacta en todo el país, incluida Catamarca— el Presidente se mostró confiado en revertir la caída en las encuestas y confirmó su intención de volver a competir: "Me presentaré", aseguró.

La pregunta central es si la inflación puede bajar y la actividad repuntar. Marzo pudo haber sido el mes más complejo del año en ambos frentes: el índice de precios alcanzó el 3,4% y la actividad mostró retrocesos, aunque el consumo comenzó a dar señales incipientes de recuperación.

Consultoras privadas analizaron los datos de marzo y concluyeron que, incluso sin los aumentos de carne, tarifas y combustibles, la inflación difícilmente habría perforado el 2,5%. En ese escenario volvió a instalarse la inercia inflacionaria, alimentada por expectativas de precios altos y conductas preventivas de empresas y comercios.

Sin embargo, aparecen señales de desaceleración. La economista María Castiglioni estimó que la inflación de las últimas cuatro semanas proyecta un 2,5% para abril. La suba de la carne se moderó —con bajas de entre 8% y 10% en la hacienda— y dejaron de incidir factores estacionales que presionaron en marzo, como educación y turismo.

Aun así, el Gobierno reconoce que el nivel de inflación sigue siendo el principal indicador del malestar social. En ese marco, decidió que la estatal Enarsa continúe con la importación de gas natural licuado (GNL), pese a haber avanzado en una licitación para transferir la tarea al sector privado. La decisión busca evitar que la suba internacional del petróleo y el gas se traslade a tarifas y precios internos, en medio de un contexto global atravesado por la guerra. En este escenario, el recorte de subsidios aparece cada vez más complejo de sostener sin costos.

El consumo muestra señales mixtas. El INDEC registró en febrero una leve suba en supermercados (0,3% mensual), una caída en mayoristas (0,7%) y un descenso más marcado en shoppings (1,8%). En marzo, los datos volvieron a ser dispares: la Cámara Argentina de Comercio midió una baja intermensual de 0,5%, mientras Nielsen IQ detectó un crecimiento del consumo masivo del 1,5%.

La actividad económica tampoco exhibió buenos resultados. El EMAE del INDEC indicó que en febrero cayó 2,6% respecto de enero y 2,1% interanual, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la tendencia general sigue siendo positiva. En el desglose sectorial crecen la minería, la pesca y el agro, mientras retroceden la industria y el comercio. En la calle, el transporte público evidencia una caída sostenida con 2,3 millones de viajes diarios menos en el último año.

Algunos analistas sostienen que febrero podría haber marcado el piso de la actividad y que el pico inflacionario habría sido el 3,4% de marzo. Según Fausto Spotorno, las medidas económicas muestran estabilidad cambiaria, orden fiscal y política monetaria contractiva, aunque con rezagos superiores a los 12 meses.

Frente judicial y político

En el plano judicial, el Gobierno celebró el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspendió la cautelar del juez Raúl Ojeda y restableció la reforma laboral, lo que alivió la presión sobre la Corte Suprema tras el pedido de per saltum del Ejecutivo.

En paralelo, avanzó con su agenda política y envió al Senado un proyecto para derogar las PASO, incorporar Ficha Limpia, reformar la ley de partidos y modificar el financiamiento político. Las primarias, impulsadas durante el gobierno de Néstor Kirchner, son cuestionadas por su costo estimado en 200 millones de dólares, aunque cumplen funciones de ordenamiento electoral.

La iniciativa enfrenta resistencias del PRO, la UCR y el peronismo, que necesitan internas para definir liderazgos. Si bien la Constitución no exige PASO, sí garantiza la democracia interna partidaria, lo que obliga a algún mecanismo de selección de candidatos.

La agenda política también se tensionó por el caso de Manuel Adorni: el hijo de una jubilada que le vendió un departamento afirmó que el funcionario le adeuda 65.000 dólares no documentados, lo que generó críticas opositoras en pleno debate por Ficha Limpia. El lunes se reunirá la mesa política y el miércoles Adorni presentará su informe de gestión en Diputados junto a Milei, en una sesión que se anticipa tensa.

En el Senado, se prevé tratar la continuidad del juez Carlos Mahiques, quien cumplió 75 años y pidió extender su permanencia. La situación genera controversia por su vínculo familiar con el ministro de Justicia, aunque el oficialismo afirma contar con los votos necesarios.

La carrera hacia 2027

Mientras tanto, el escenario político ya se proyecta hacia las próximas presidenciales. Una foto del empresario Paolo Rocca con Mauricio Macri reavivó especulaciones sobre una alternativa opositora. En paralelo, Axel Kicillof mostró gestos de candidatura presidencial en Avellaneda al asumir la conducción del PJ bonaerense.

Dentro del oficialismo también hubo movimientos: Karina Milei encabezó un acto en la provincia de Buenos Aires junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli, ambos con aspiraciones a la gobernación.

Aunque el calendario electoral aún queda lejos, la política ya se mueve con la mirada puesta en 2027. Milei ya se anotó en la carrera y el escenario empieza a tomar forma.