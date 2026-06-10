Ni bono ni aguinaldo: ¿Cuál es el beneficio de ANSES que supera los $400 mil?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó en junio de 2026 el calendario de pagos, confirmando un aumento del 2,58% para todas las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad. Este ajuste impacta directamente en los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes este mes podrían percibir montos cercanos a $450.000 en casos específicos.

Se trata de uno de los ingresos más relevantes dentro de las prestaciones sociales administradas por ANSES, ya que la cifra resulta de la combinación de la asignación mensual con la Tarjeta Alimentar, instrumento que sigue vigente para los sectores más vulnerables.

Quiénes alcanzan casi $450.000 en junio

El importe de $449.780,06 se concentra en familias que perciben la AUH por hijo con discapacidad y que, además, reciben la Tarjeta Alimentar. Los valores vigentes para junio de 2026 son:

AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06

$377.530,06 Tarjeta Alimentar: $72.250

Estos pagos se depositan automáticamente en la misma cuenta donde el beneficiario cobra habitualmente la prestación, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante ANSES, lo que asegura la continuidad y previsibilidad del ingreso.

El medio aguinaldo y la AUH

Durante el mes de junio, es habitual que jubilados y trabajadores en relación de dependencia reciban el Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo. Sin embargo, ANSES aclaró que los titulares de AUH y Tarjeta Alimentar no reciben este pago adicional, ya que estas prestaciones no tienen carácter salarial ni previsional, formando parte de programas de asistencia social y no de ingresos laborales o jubilatorios.

Por lo tanto, el aguinaldo corresponde exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, dejando fuera a quienes perciben la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Montos de la Tarjeta Alimentar según composición familiar

La prestación alimentaria mantiene sus valores en junio de 2026 y se abona automáticamente junto con la AUH, variando según la cantidad de hijos o la situación de embarazo:

Familias con un hijo: $72.250

$72.250 Familias con dos hijos: $113.299

$113.299 Familias con tres o más hijos: $149.425

$149.425 Asignación por Embarazo: $72.250

Estos montos se acreditan de manera automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos, sin necesidad de inscripción previa, garantizando así un acceso simplificado y eficiente a la asistencia social.

Calendario de pagos según DNI

ANSES organiza los depósitos de AUH en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas de pago para junio de 2026 son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

8 de junio DNI terminados en 1: 9 de junio

9 de junio DNI terminados en 2: 10 de junio

10 de junio DNI terminados en 3: 11 de junio

11 de junio DNI terminados en 4: 12 de junio

12 de junio DNI terminados en 5: 16 de junio

16 de junio DNI terminados en 6: 17 de junio

17 de junio DNI terminados en 7: 18 de junio

18 de junio DNI terminados en 8: 19 de junio

19 de junio DNI terminados en 9: 22 de junio

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, asegurando que cada familia tenga información precisa sobre su depósito.

Un ingreso destacado dentro de las prestaciones sociales

Con el aumento de junio de 2026 y la continuidad de la Tarjeta Alimentar, un grupo de familias alcanzará ingresos cercanos a $450.000, convirtiéndose en uno de los montos más elevados dentro de las prestaciones sociales vigentes. Este ajuste y la persistencia de los programas de asistencia refuerzan el compromiso de ANSES con la protección social, especialmente en un contexto en el que las prestaciones sociales son fundamentales para el sostenimiento económico de los sectores más vulnerables.