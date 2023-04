"Otra vez hiriéndome": El posteo de Nicki Nicole, tras los rumores de romance entre la China Suárez y Trueno

Tras la confirmación de la separación de La China Suárez con Rusherking comenzaron los rumores de un tercero en discordia. Si bien en principio todos los cañones apuntaron al rapero Wos, ahora el foco de atención se posó sobre Mateo Palacios, popularmente conocido como Trueno.

El músico nacido en La Boca fue novio de la cantante Nicki Nicole, quien en medio de los rumores de romance entre su ex y la actriz, compartió un críptico mensaje en sus historias de Instagram. La joven aprovechó las especulaciones para promocionar “No voy a llorar”, uno de sus últimos singles.

En las stories, la artista que cosecha más de 14 millones de seguidores en Instagram subió la portada de Spotify de su tema con una contundente frase: “Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”.

La letra de la canción de la autora de “Colocao” habla de lo que duele tener el corazón roto por un desamor. “Y te pido que me sueltes. Que no llames, que no invente. Mientras yo intento callar To' lo que mi corazón siente. Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”, reza. El posteo de Nicki Nicole (Foto: Instagram/nickinicole)

“Como yo ninguna. Seguí con tu vida. No vuelvo a llorar más. Hablé con la luna (dijo): Como yo ninguna. Seguí con tu vida. Ya no vuelvo a pensarte”, concluye el sencillo, que curiosamente fue difundido en medio de los rumores de affaire entre su ex y María Eugenia Suárez. Nicki Nicole y Trueno se separaron en febrero de este año. Foto: (Instagram / nicki.nicole)

Terceros en discordia y chats dudosos: las especulaciones detrás de la ruptura de la China Suárez y Rusherking

La separación de La China Suárez y Rusherking sacudió el mundo de la farándula y las redes sociales. Tras la confirmación por parte de los protagonistas comenzaron las especulaciones en torno a los motivos que habrían desembocado en la ruptura.

En Socios del espectáculo (eltrece) lanzaron una fuerte teoría sobre las causas del abrupto final de la relación entre la actriz y el cantante, que incluye terceros en discordia. “Le encontraron mensajes viejos con Wos”, dijo Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa. Vale recordar que en agosto de 2021, cuando se separó de Benjamín Vicuña, habían vinculado al autor de “Arrancármelo” con la ex Casi Ángeles, romance que nunca se confirmó.

“Él le dijo 'me buscaste a mí como descarte'”, sumó el periodista sobre el supuesto diálogo entre la expareja.

Otro apuntado como tercero en discordia fue el trapero Trueno (ex de Nicki Nicole) por una serie de indicios en las redes sociales: la China lo sigue a él en Instagram, pero él no la sigue a ella. Además, Rusherking lo dejó de seguir y antes solía darle “like” a su colega. También, en una imagen que Suárez publicó hace seis días puso en el pie de foto el emoji de un rayo, que también usaría el creador de “Dance crip”.