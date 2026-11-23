Este lunes 23 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no realizará el pago de prestaciones con motivo del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que fue trasladado del viernes 20.

De esta manera, el calendario de cobro de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y del resto de las asignaciones pendientes reiniciará este martes 24 de noviembre.

Quiénes cobran el martes 24 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre

Asignación Por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos hasta el 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas