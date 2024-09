PAMI anunció la finalización de uno de sus beneficios para jubilados: Cuál es y por qué

En medio de la polémica generada a partir de las modificaciones en el programa de medicamentos de PAMI, un nuevo anuncio pone en vilo a los jubilados. Desde la obra social de adultos mayores dieron por finalizado uno de los servicios más utilizados en estos últimos meses, el cual está vinculado directamente con la entrega de insumos.

PAMI dio a conocer la finalización de uno de los programas más importantes durante la época invernal, y es que le puso punto final al servicio Calor Mayor el cual asistía a los jubilados y pensionados afiliados con insumos de calefacción. Esta confirmación viene de la mano de la llegada de la primavera, ya que la prestación sólo funciona en invierno.

PAMI le dice adiós a otro programa para jubilados

PAMI continúa con las quejas por parte los jubilados y pensionados afiliados a obra social como consecuencia de lo que ha sido los cambios en el programa de medicamentos con cobertura al 100%. En medio de esto se dio a conocer que finalizó uno de los servicios importantes del organismo nacional, sobre todo en estos últimos meses.

Se trata del programa Calor Mayor, servicio de que se encargaba de brindar asistencia a los jubilados mediante la entrega de insumos para poder calefaccionarse en época invernal. Este programa de PAMI quedará suspendido tras la finalización del invierno y se reactivará recién en invierno del 2025.

Este programa de PAMI asiste a jubilados y pensionados afilados a la obra social con material de insumo para poder calefaccionarse durante las bajas temperaturas.

Hay que dejar en claro que no es que este programa de PAMI no existe más, sino que queda en stand by hasta el invierno del 2025, cuando la hora social de adultos mayores reactive este servicio ya de entrega de insumos de leña.

PAMI dio a conocer que ya entregó todos los insumos a los jubilados y pensionados alcanzados por el beneficio del programa Calor Mayor correspondiente al 2024. Además comenzó a incentivar a los adultos mayores a que busquen inscribirse de cara a lo que será este servicio pero en el 2025.

Es importante remarcar que no todos los jubilados están alcanzados por este programa de PAMI, sino que se debe cumplir con una serie de requisitos:

Vivir en zonas de frío extremo .

. No contar con conexión de gas domiciliaria.

domiciliaria. Encontrarse en una situación de vulnerabilidad social.

PAMI: cómo accedo al programa Calor Mayor 2025

Dejando en claro que este programa de PAMI ha llegado a su fin en el 2024, la obra social de adultos mayores ya abre la posibilidad de que jubilados y pensionados puedan recibir el beneficio en el 2025.

Sin embargo, los afiliados que deseen inscribirse en futuras ediciones, deben registrarse en centros de jubilados o en la agencia de PAMI más cercana. Posteriormente, PAMI verifica que el afiliado se encuentre en una situación de vulnerabilidad social y que no tenga conexión de gas domiciliaria. Esta verificación es esencial para conformar el padrón de beneficiarios para el próximo invierno.