Plazo fijo: cuánto rinde invertir $2.000.000 a 30 días y las tasas de interés de cada banco

El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por quienes buscan una opción conservadora para hacer rendir sus ahorros. Su principal característica es que permite conocer de antemano el rendimiento que se obtendrá al finalizar el período de colocación.

En las últimas semanas, distintas entidades financieras actualizaron las tasas de interés para este tipo de inversiones. En la actualidad, varios bancos ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 19%, mientras que otros presentan rendimientos superiores.

Cuál es la ganancia por invertir $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Tomando como referencia una TNA del 19%, una inversión de $2.000.000 a 30 días permite obtener una rentabilidad aproximada de $31.232,88 en intereses. Al finalizar el plazo, el inversor recibirá un total estimado de $2.031.232,88, que incluye el capital depositado más los intereses generados.

Tasas de interés que ofrecen los bancos para plazos fijos a 30 días en julio de 2026

Banco Nación: 19%

Banco Galicia: 17,5%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Santander: 16%

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% / 21%

Banco Macro: 18,75%

ICBC Argentina: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco Comafi: 18%

Banco de Comercio: 19%

Banco de Formosa: 18,5%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco del Chubut: 19%

Banco del Sol: 21%

Banco Dino: 20%

Banco Hipotecario: 17% / 20,5%

Banco Julio: 19%

Banco Mariva: 21,5%

Banco Masventas: 19%

Banco Meridian: 22,25% / 22%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% / 15%

Banco VOII: 22%

BIBANK: 21%

Crédito Regional Compañía Financiera: 23% / 22%

Reba Compañía Financiera: 23%

Cómo hacer un plazo fijo de $2.000.000

Ingresá al home banking o a la aplicación del banco. Buscá el apartado "Inversiones" o "Plazo fijo". Indicá un monto de $2.000.000. Seleccioná un plazo de 30 días. Confirmá la operación y guardá el comprobante.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo una opción elegida

El plazo fijo es una herramienta de inversión que consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera por un tiempo determinado, por lo general de 30 días, a cambio de una tasa de interés previamente establecida.

Su principal beneficio es que brinda certeza sobre el rendimiento, ya que el inversor conoce desde el inicio cuánto cobrará al vencimiento. Por ese motivo, suele ser una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad y un riesgo bajo.

De todos modos, antes de realizar la inversión es recomendable comparar las tasas que ofrece cada banco y tener en cuenta la evolución de la inflación. Si el aumento de los precios supera el interés obtenido, el rendimiento real del plazo fijo puede perder poder de compra.