Paula Español: "Logramos contener los precios de la carne en el mercado interno"

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró que con el Ministerio de Agricultura poseen el objetivo común de “equilibrar” las exportaciones de la carne y el abastecimiento del mercado interno, más allá de las “soluciones específicas”.



“La exportación de la carne es un sector clave que ha venido creciendo en los últimos años y que, con las condiciones de normal precio y abastecimiento del mercado interno, también queremos impulsar”, remarcó Español a FM Futurock.



Además, la funcionaria se refirió a la reunión que tendrá este martes a la tarde el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con las entidades que integran la Mesa de Enlace.

“No tengo dudas de que está trabajando en la misma línea que veníamos nosotros de tener esta dinámica compatible entre precios internos y exportaciones de carne”, sostuvo Español.



Tras lo cual agregó que ambas áreas poseen “objetivos compartidos más allá de las soluciones específicas”.

Se conoce que el objetivo de las organizaciones rurales es que el Gobierno levante de manera anticipada las restricciones existentes a las exportaciones, que inicialmente fueron extendidas hasta el 31 de octubre próximo.



Según Español, la medida “provocó un impacto efectivo sobre el precio de la carne” logrando “quebrar la inercia creciente de precio que traía del último año”.



“Además de un reordenamiento del mercado externo, de comportamientos especulativos y distorsivos que había, fundamentalmente logramos contener los precios en el mercado interno”, manifestó la titular de Comercio Interior.



En ese marco, recordó que en agosto, pese a una “dinámica de crecimiento de las exportaciones”, los precios “siguieron contenidos en el mercado doméstico” al haber sido una “expansión dirigida”.

Respecto de la reunión que mantuvo en la tarde del martes con las autoridades de las principales cadenas de supermercados del país, Español subrayó a radio Nacional que el objetivo fue "establecer reglas claras de funcionamiento".



Dichas reglas, según la titular de Comercio Interior, deberán "plantear previsibilidad de acá a los meses que siguen hasta fin de año, y evitar las subas de precios especulativas".

"En los últimos meses se empieza a ver que los salarios le empiezan a ganar a la inflación, y la expectativa es que, con la reapertura de paritarias, el incremento de ingresos que se está generando en estos meses y una política de contención de precios, se potencie la ampliación de la capacidad de compra", agregó la funcionaria.



También remarcó que "no hay razón" para que el motivo de los incrementos de precios sea por incremento de demanda y señaló que "hay capacidad de las empresas para abastecer estos productos".



Asimismo, subrayó que los supermercados son solo "la vidriera de una parte de la comercialización" y que, desde la Secretaría, ya se agendaron otras reuniones con los actores de la cadena de producción y comercialización, incluyendo a los mayoristas, almacenes y supermercados de las provincias.



Por otra parte, adelantó que se está trabajando en la implementación de la Ley de Góndolas Virtuales que permitirá "ver cuáles son los productos de menor precio con una etiqueta, cuáles son los generados por empresas pequeñas, y ordenarlos de menor a mayor precio".



Acerca de la inflación de septiembre, que se conocerá en las próximas semanas, la funcionaria explicó que se trata de un mes que posee "muchas subas estacionales" y que, en consecuencia, "puede no tener la misma dinámica que venía teniendo en muchos sectores".



"Eso no quita que nosotros vamos a seguir trabajando a lo largo de estos meses para seguir en esta curva descendente con todos los actores de la cadena", concluyó Español.