Plazo fijo en alza: cuánto rinde invertir $2 millones a 30 días y qué bancos pagan más en Catamarca

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan resguardar sus ahorros sin asumir riesgos elevados. En un contexto de ajustes en las tasas de interés, varias entidades bancarias actualizaron sus rendimientos, lo que vuelve a poner a este instrumento en el centro de las decisiones financieras, también entre ahorristas de Catamarca.

La principal ventaja del plazo fijo es su previsibilidad: al momento de constituir la inversión, el ahorrista conoce con exactitud cuánto dinero recibirá al finalizar el período elegido, generalmente de 30 días.

En las últimas semanas, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubicó en torno al 26%, por encima del 23,5% vigente a comienzos del mes, según los valores informados por distintas entidades financieras.

Cuánto rinde invertir $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Con una TNA del 26%, una inversión de $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días genera $42.739,73 en concepto de intereses. De este modo, al vencimiento del plazo, el ahorrista recibe un total de $2.042.739,73, que surge de la suma del capital inicial más la rentabilidad obtenida.

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Las tasas varían según la entidad. Estos son los valores informados:

Banco de la Nación Argentina: 26 %

Banco Santander Argentina: 21 %

Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

BBVA Argentina: 23 %

Banco Macro: 27,5 %

Banco GGAL: no informa tasa

Banco Credicoop: 25 %

ICBC Argentina: 23,5 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Banco Bica: 30 %

Banco CMF: 30 %

Banco Comafi: 26 %

Banco de Comercio: 31,5 %

Banco de Corrientes: 26,5 %

Banco de Formosa: 21 %

Banco de la Provincia de Córdoba: 29 %

Banco del Chubut: 25,5 %

Banco del Sol: 26,5 %

Banco Dino: 24 %

Banco Hipotecario: hasta 29 %

Banco Julio: 24,5 %

Banco Mariva: hasta 30 %

Banco Masventas: 22 %

Banco Meridian: 32 %

Banco Provincia de Tierra del Fuego: hasta 25 %

Banco Voii: 31,5 %

BiBank: 26 %

Crédito Regional Compañía Financiera: hasta 32 %

Reba Compañía Financiera: 29 %

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días

El procedimiento es sencillo y puede realizarse de manera digital:

Ingresar al home banking o a la aplicación del banco.

Acceder a la sección "Inversiones" o "Plazo fijo".

Indicar el monto a invertir, por ejemplo $2.000.000.

Seleccionar un plazo de 30 días.

Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Qué es un plazo fijo y para qué se utiliza

El plazo fijo es un instrumento financiero tradicional que consiste en inmovilizar una suma de dinero durante un período determinado a cambio de una tasa de interés pactada previamente. Durante ese lapso, los fondos no pueden retirarse antes del vencimiento.

Está orientado principalmente a perfiles conservadores, que priorizan la seguridad y la estabilidad por sobre una mayor rentabilidad. Aunque en determinados contextos puede no superar la inflación, sigue siendo una herramienta ampliamente utilizada en provincias como Catamarca para proteger ahorros a corto plazo sin asumir grandes riesgos.