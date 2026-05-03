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Pensiones no contributivas ANSES: quiénes no cobran en mayo de 2026 y cómo hacer el reclamo

Enterate si te corresponde percibir el pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social durante este mes o no.

3 Mayo de 2026 19.06

Durante mayo de 2026, no cobrarán las pensiones no contributivas (PNC) ANSES aquellas personas que:

  • no reúnan los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social;
  • permanezcan fuera del país por más de 90 días seguidos;
  • hayan sido suspendidas o dadas de baja por irregularidades.

Cómo reclamar el pago de las pensiones no contributivas de ANSES en mayo de 2026

  • Reuní la documentación correspondiente: si la demora supera los 60 días, es probable que el inconveniente esté en el sistema. Para retrasos menores, deberás descargar, completar y presentar el formulario Reclamo de Haberes Impagos (PS 6.5).
  • Presentá el formulario en el banco: dirigite a tu sucursal y entregalo firmado por una autoridad, como gerente, contador, jefe de área, responsable del centro de pago o jefe del Correo Argentino.
  • Utilizá la atención virtual de ANSES: ingresá con tu CUIL y clave, y seleccioná la opción "Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)".
  • También podés hacer el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo y toda la documentación necesaria.

Pensiones no contributivas de ANSES: cómo saber si cobrás en mayo de 2026

Para consultar si vas a cobrar la pensión no contributiva (PNC) en mayo de 2026, seguí estos pasos:

  1. Ingresá a Mi ANSES con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
  2. Dirigite a la sección "Mis Cobros".
  3. Ahí podrás verificar si tenés pagos asignados o si el dinero ya fue depositado.

Requisitos para acceder a las pensiones no contributivas de ANSES en mayo de 2026

Pensión por invalidez

  • Ser argentino (nativo, naturalizado o con al menos 10 años de residencia continua).
  • Tener menos de 65 años.
  • No percibir jubilaciones ni otras pensiones.
  • En el caso de menores, el ingreso familiar no debe superar cuatro haberes mínimos.
  • En algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, se solicita informe catastral.

Pensión para madres de siete hijos

  • Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años en el país.
  • No cobrar jubilaciones, pensiones ni ingresos que aseguren la subsistencia.
  • Si está casada, el cónyuge puede tener jubilación, pero no otra pensión no contributiva.

Pensión por vejez

  • Tener 70 años o más.
  • Personas naturalizadas: acreditar al menos cinco años de residencia continua.
  • Extranjeros: demostrar 40 años de residencia ininterrumpida en la Argentina.
  • No contar con ingresos previsionales.
  • No estar detenido ni bajo un régimen de reclusión.
  • Solo uno de los integrantes del matrimonio puede acceder a esta pensión.
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