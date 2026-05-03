Pensiones no contributivas ANSES: quiénes no cobran en mayo de 2026 y cómo hacer el reclamo

Durante mayo de 2026, no cobrarán las pensiones no contributivas (PNC) ANSES aquellas personas que:

no reúnan los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social;

establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social; permanezcan fuera del país por más de 90 días seguidos ;

; hayan sido suspendidas o dadas de baja por irregularidades.

Cómo reclamar el pago de las pensiones no contributivas de ANSES en mayo de 2026

Reuní la documentación correspondiente: si la demora supera los 60 días, es probable que el inconveniente esté en el sistema. Para retrasos menores, deberás descargar, completar y presentar el formulario Reclamo de Haberes Impagos (PS 6.5).

si la demora supera los 60 días, es probable que el inconveniente esté en el sistema. Para retrasos menores, deberás descargar, completar y presentar el formulario Reclamo de Haberes Impagos (PS 6.5). Presentá el formulario en el banco: dirigite a tu sucursal y entregalo firmado por una autoridad, como gerente, contador, jefe de área, responsable del centro de pago o jefe del Correo Argentino.

dirigite a tu sucursal y entregalo firmado por una autoridad, como gerente, contador, jefe de área, responsable del centro de pago o jefe del Correo Argentino. Utilizá la atención virtual de ANSES: ingresá con tu CUIL y clave, y seleccioná la opción "Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)".

ingresá con tu CUIL y clave, y seleccioná la opción "Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)". También podés hacer el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo y toda la documentación necesaria.

Pensiones no contributivas de ANSES: cómo saber si cobrás en mayo de 2026

Para consultar si vas a cobrar la pensión no contributiva (PNC) en mayo de 2026, seguí estos pasos:

Ingresá a Mi ANSES con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección "Mis Cobros". Ahí podrás verificar si tenés pagos asignados o si el dinero ya fue depositado.

Requisitos para acceder a las pensiones no contributivas de ANSES en mayo de 2026

Pensión por invalidez

Ser argentino (nativo, naturalizado o con al menos 10 años de residencia continua).

Tener menos de 65 años.

No percibir jubilaciones ni otras pensiones.

En el caso de menores, el ingreso familiar no debe superar cuatro haberes mínimos.

En algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, se solicita informe catastral.

Pensión para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años en el país.

No cobrar jubilaciones, pensiones ni ingresos que aseguren la subsistencia.

Si está casada, el cónyuge puede tener jubilación, pero no otra pensión no contributiva.

Pensión por vejez