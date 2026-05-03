El finde largó movilizó a más de 1 millón de personas que gastaron $235.008 millones

El reciente fin de semana largo correspondiente al Día del Trabajador dejó un saldo complejo para el sector turístico argentino. Según los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 1.066.464 personas se movilizaron a lo largo y ancho del país. Este desplazamiento generó un impacto económico total de $235.008 millones, una cifra que, analizada en profundidad, revela un escenario de mayor cautela por parte de los consumidores y una marcada "desaceleración en la actividad turística".

El reporte detalló que este cuarto fin de semana largo del año se caracterizó por una tendencia hacia las escapadas de cercanía. Los viajeros optaron por desplazamientos más breves, lo que se tradujo en que se viajó menos y con estadías más cortas. En comparación con el año 2025, la cantidad de viajeros experimentó una baja del 8%. No obstante, CAME advierte que debe considerarse un factor estructural determinante: mientras que el feriado del año pasado contó con cuatro jornadas, el actual fue de solo tres días, lo que influyó directamente en la decisión de los hogares sobre si emprender o no un viaje.

Consumo selectivo

La conducta del turista actual refleja las tensiones de la economía real. El informe precisó que la estadía promedio fue de apenas dos noches, lo que representa una reducción del 25,9% respecto a 2025. Sin embargo, al realizar una comparación técnica más precisa con el mismo feriado de 2023 —que también tuvo una duración de tres días—, se observa un crecimiento del 16% en la cantidad de turistas, lo que marca una dinámica volátil pero resiliente del sector.

En cuanto a las cifras económicas detalladas, el gasto mostró las siguientes variables:

Gasto promedio diario por turista: Alcanzó los $110.181, marcando una caída real del 1,6% interanual.

Gasto total real: Al considerar alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, el monto fue un 32,9% menor al del año pasado.

Acumulado anual: En lo que va del año, los cuatro fines de semana largos han movilizado a 7.940.720 turistas, con un gasto acumulado de $2.282.083 millones, lo que representa una suba del 8,1% en cantidad de viajeros frente al mismo período de 2025.

Este consumo más "contenido y selectivo" fue apalancado por una digitalización sin precedentes. El fin de semana marcó un nuevo récord en el uso de medios de pago digitales. Herramientas como MODO, BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI resultaron determinantes, ofreciendo descuentos del 20% en gastronomía y planes de 6 a 12 cuotas sin interés en rubros críticos como combustible y alojamiento.

Segmentación territorial y el rol de los eventos

Una de las conclusiones más destacadas de CAME es la fuerte segmentación territorial de la demanda. El movimiento no fue homogéneo, sino que se concentró donde había propuestas diferenciales. Los destinos tradicionales como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su magnetismo gracias a su infraestructura y conectividad, aunque con niveles más moderados que en ocasiones previas.

Por otro lado, el dinamismo fue impulsado por eventos específicos que lograron niveles de ocupación elevados:

Goya (Corrientes): Fiesta Nacional del Surubí.

La Cumbre (Córdoba): Desafío del Río Pinto.

Concordia (Entre Ríos): TC2000.

Yerba Buena (Tucumán): Propuestas consolidadas locales.

Asimismo, ganaron protagonismo los destinos intermedios con agendas culturales y gastronómicas propias, como San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en Buenos Aires, o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba. En el ámbito aéreo, Aerolíneas Argentinas reportó el transporte de más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con picos de ocupación del 90% en vuelos de cabotaje, concentrando el mayor flujo entre jueves y viernes.

Perspectivas hacia la temporada invernal

A pesar de la desaceleración coyuntural, las proyecciones para los próximos meses muestran señales de optimismo, especialmente en la zona sur del país. Desde CAME adelantaron que la Patagonia ya registra indicadores alentadores para el invierno. En particular, Bariloche prevé un incremento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños. Esta consolidación del mercado internacional en los destinos de nieve se perfila como el factor clave para compensar la retracción del consumo interno y anticipa una performance robusta para la temporada de frío que se aproxima.