Por las elecciones de Brasil, las acciones argentinas ganan hasta 6,5% en Wall Street

Las acciones de compañías argentinas que cotizan en la plaza de Nueva York iniciaron la semana con marcadas alzas que alcanzaron hasta el 6,5%. Este repunte interrumpe una secuencia de varias jornadas en retroceso tanto para los papeles accionarios como para los bonos de la deuda soberana de la Argentina, un período previo en el cual el riesgo país había llegado a superar la barrera de los 650 puntos básicos por primera vez en casi 11 meses.

El renovado dinamismo del mercado financiero responde a la confluencia de dos factores de alto impacto internacional: por un lado, el fuerte impulso registrado en la economía regional tras los resultados electorales en Brasil; por el otro, las declaraciones públicas de apoyo formularas desde la administración central de los Estados Unidos hacia la gestión del presidente argentino Javier Milei.

Las elecciones y los mercados

El principal catalizador del optimismo bursátil estuvo marcado por el desenlace de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. En dicha contienda, Flávio Bolsonaro superó al actual mandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva, configurando un escenario imprevisto para el sector privado debido a que las principales firmas encuestadoras pronosticaban un triunfo por un escaso margen del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Ante la perspectiva de la segunda vuelta electoral fijada para el domingo 25, los activos de las principales compañías brasileñas registraron un salto de hasta el 19%, operando este lunes con subas cercanas al 20%. Esta inyección de confianza se trasladó de forma inmediata a los títulos argentinos durante las operaciones electrónicas previas a la apertura de la jornada comercial, conocidas como premarket, donde las alzas estuvieron lideradas por los siguientes papeles:

Central Puerto: Registró un salto inicial del 8,4% en el premarket.

Banco Supervielle: Anotó una suba del 6,2% en las operaciones previas.

Mercado Libre: Inició la jornada con un avance del 5,5% en el premarket.

A medida que avanzó la rueda de operaciones en Wall Street, la tendencia alcista se consolidó en los paneles financieros, destacándose el comportamiento de los siguientes activos:

Mercado Libre: Operó con una ganancia del 6,5%.

BBVA: Registró un incremento del 6,2%.

Banco Macro: Avanzó un 5,7% durante la jornada.

Bonos y la postura del Tesoro de EE.UU.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos de la deuda argentina mostraron incrementos de hasta el 2%, situación que permitió un descenso del riesgo país hasta ubicarlo en los 633 puntos básicos. En cuanto al comportamiento de las divisas y el mercado cambiario local, los indicadores técnicos mostraron los siguientes valores:

Dólar oficial: Se vendió sin variaciones a $1540 en las pizarras del Banco Nación.

Dólar MEP: Cotizó a un valor de $1541.

Dólar CCL (Contado con Liquidación): Se ubicó en el nivel de los $1609.

La mejora en la cotización de los instrumentos financieros locales se vio reforzada por las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien volvió a brindar un explícito respaldo a la administración de Javier Milei. El funcionario norteamericano no descartó la posibilidad de autorizar un nuevo rescate financiero similar al efectuado en la previa de las elecciones de 2025, en caso de ser necesario.

Durante sus intervenciones, Scott Bessent ponderó que el mandatario argentino representa "un gran aliado de Estados Unidos" que impulsó "una importante serie de reformas". En ese sentido, el secretario del Tesoro sostuvo que la oposición intentaba "poner a los mercados en su contra y crear un pánico financiero de cara a las elecciones", marco en el cual la posición de Washington ratifica su alineación con el programa económico del gobierno nacional.