Consumo en caída: los argentinos comen 5 kilos menos de carne que el año pasado

El consumo de carne vacuna por habitante continúa mostrando una fuerte contracción. De acuerdo con el informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), durante agosto el consumo per cápita registró una caída interanual del 9,5%, mientras que, en términos acumulados, los argentinos consumen casi 5 kilos menos de carne por persona que un año atrás.

El reporte indicó que el consumo aparente de carne vacuna durante los primeros ocho meses de 2026 alcanzó 1,377 millones de toneladas. Ese volumen representa una disminución de 175,6 millones de toneladas frente al registrado durante el mismo período de 2025. La retracción del consumo total tiene su correlato directo cuando se observa la evolución por habitante. El promedio móvil correspondiente a los últimos doce meses ubicó el consumo per cápita anual en 46,0 kilos en agosto. Ese nivel resultó un 9,5% inferior al promedio registrado en agosto del año pasado.

La diferencia también puede expresarse en términos concretos: cada habitante perdió, en promedio, 4,9 kilos de consumo anual respecto del nivel de un año atrás.

Los precios, en el centro del retroceso

La evolución del consumo aparece vinculada con el comportamiento de los precios minoristas. Aunque durante agosto el rubro de carnes y derivados mostró un incremento mensual promedio de apenas 0,2%, la comparación interanual presenta una dinámica considerablemente diferente.

En los últimos doce meses, carnes y derivados acumularon un aumento del 42,3%, por encima del incremento del IPC general, que fue del 33,7%.

El informe de CICCRA ubicó al rubro entre los dos que más aumentaron de precio durante el último año y explicó que "el alza fue producto de la caída de la oferta de hacienda para enviar a faena". De esta manera, el comportamiento de los precios aparece asociado, según el reporte, a una menor disponibilidad de hacienda destinada a la faena, en un contexto en el que el consumo doméstico también mostró una marcada disminución.

La carne vacuna aumentó más que otros productos

Al observar específicamente la evolución de los cortes vacunos, la suba resulta todavía mayor. Según el informe, el precio de la carne vacuna aumentó 51,2% interanual en agosto.

El contraste con el pollo resulta significativo. Durante el mismo período, el precio de este producto avanzó 24,2% anual, bastante por debajo del incremento registrado por los cortes vacunos. La diferencia modificó también la relación de precios entre ambos productos. En los últimos doce meses, la carne vacuna se encareció un 21,8% en términos relativos frente al pollo.

La apertura por cortes permite observar cómo se distribuyó el incremento entre agosto de 2025 y agosto de 2026:

Carne picada común: +52,7%.

+52,7%. Asado: +52,1%.

+52,1%. Cuadril: +51,9%.

+51,9%. Nalga: +50,0%.

+50,0%. Paleta: +49,0%.

+49,0%. Caja de hamburguesas congeladas: +56,6%.

Dentro de este conjunto, la caja de hamburguesas congeladas registró el mayor incremento interanual, con una suba del 56,6%.

Menor abastecimiento del mercado doméstico

El comportamiento del consumo también se relaciona con la evolución del abastecimiento interno. CICCRA señaló que el mercado doméstico habría registrado una contracción del 11,3% durante los primeros ocho meses del año. Según el reporte, esta reducción del abastecimiento habría dado lugar al "significativo aumento del precio relativo de la carne vacuna".

El escenario queda definido entonces por dos movimientos que avanzan en la misma dirección: por un lado, disminuye la cantidad de carne disponible para el mercado interno y, por otro, aumenta con fuerza el precio de los productos vacunos. El resultado se refleja en los niveles de consumo por habitante, que se encuentran por debajo de los registrados un año atrás.

La comparación de las cifras permite dimensionar el cambio. Mientras el consumo aparente acumulado alcanzó 1,377 millones de toneladas, la diferencia frente a 2025 llegó a 175,6 millones de toneladas menos. En paralelo, el promedio móvil anual se ubicó en 46 kilos por habitante, con una pérdida de 4,9 kilos respecto del mismo período del año anterior.

Exportaciones en crecimiento

Mientras el mercado interno muestra una retracción, la actividad exportadora presenta una dinámica opuesta. Durante los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones de carne vacuna aumentaron 6,5% anual en volumen. Así, mientras el consumo doméstico retrocede, el volumen enviado al exterior registra un crecimiento en la comparación interanual.

El informe de CICCRA destacó particularmente el papel de las ventas hacia Estados Unidos en esta evolución. Según el reporte, la tracción externa estuvo "fundamentalmente traccionada por la oportunidad que generó la cuota otorgada por el gobierno de EE.UU. a finales de 2025".

De esta manera, el comportamiento del sector durante los primeros ocho meses del año presenta dos realidades diferentes. En el mercado interno, el consumo per cápita disminuye y los precios de la carne vacuna avanzan a un ritmo superior al IPC general. En el frente externo, en cambio, los volúmenes exportados aumentan, con Estados Unidos como uno de los factores señalados por CICCRA para explicar esa expansión.