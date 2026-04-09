Préstamos personales: Cómo solicitar hasta $40 millones en abril y cuáles son las tasas

En abril de 2026, los préstamos personales de hasta $40.000.000 forman parte de la oferta de algunos de los principales bancos del país, que hacen públicas sus condiciones a través de sus canales oficiales. Los solicitantes pueden optar entre distintos montos, plazos y modalidades, en función de su relación con cada entidad y su nivel de ingresos.
No obstante, este escenario de acceso al crédito convive con un dato que genera creciente inquietud: el incremento en los niveles de morosidad, que afecta tanto a empresas como a particulares. Este fenómeno no solo preocupa al sector financiero, sino también a organismos oficiales, ya que el incumplimiento en los pagos impacta directamente en la estabilidad del sistema y restringe el acceso al crédito para nuevos solicitantes.
En este contexto, el acceso al financiamiento implica no solo cumplir con requisitos específicos, sino también evaluar cuidadosamente los costos asociados a cada propuesta.
La oferta bancaria: montos y condiciones diferenciadas
Un relevamiento sobre bancos que publican sus condiciones permite identificar distintas propuestas de crédito, cada una con características particulares:
- Banco BBVA:
- Hasta $40.000.000 vía canales digitales
- Hasta $70.000.000 en sucursal
- Banco Nación:
- Préstamos de $40.000.000 dentro de un tope general de $100.000.000
- Orientado especialmente a empleados en relación de dependencia
- Banco Provincia:
- Monto máximo de $50.000.000
- Disponible para empleados privados, públicos y jubilados que cobren en la entidad
- Banco Macro:
- Hasta $10.000.000 en modalidad digital
- Condicionado a la calificación crediticia
Cada una de estas opciones presenta diferencias tanto en el acceso como en las condiciones, lo que obliga a los usuarios a analizar en detalle cada alternativa.
Requisitos de acceso: perfil, ingresos y antigüedad
El acceso a estos créditos depende del cumplimiento de criterios específicos. En términos generales, los solicitantes deben acreditar:
- Identidad
- Ingresos
- Situación laboral
En el caso de Banco BBVA, la oferta está dirigida a empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que ya operen con la entidad. Entre los requisitos se destacan:
- Edad entre 18 y 74 años
- Antigüedad laboral mínima:
- 3 meses si el sueldo se acredita en el banco
- 1 año si se cobra en otra entidad
- Ingreso mínimo mensual de $308.200
- Para independientes:
- 1 año de antigüedad (profesionales)
- 2 años (monotributistas o comerciantes)
- La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto
Por su parte, Banco Nación establece:
- Enfoque en empleados en relación de dependencia
- Condiciones preferenciales para quienes cobran en el banco
- Tope de endeudamiento:
- La cuota no debe superar el 35% de los ingresos netos
- Documentación requerida:
- DNI
- Comprobantes de ingresos
- Certificado de Cumplimiento Censal (si corresponde)
Banco Provincia amplía el universo a empleados privados, públicos y jubilados, con plazos de hasta 72 meses, mientras que Banco Macro exige que el solicitante perciba su sueldo o jubilación en la entidad.
Tasas de interés: diferencias significativas entre entidades
Uno de los aspectos más relevantes es el costo financiero, que varía notablemente entre bancos:
- Banco BBVA:
- TNA: 132%
- TEA: hasta 249,85%
- Sistema francés con tasa fija
- Banco Nación:
- TNA: 60%
- TEA: 79,59%
- CFT con TEA: 102,36%
- Banco Provincia:
- Tasa fija anual: 98%
- Ejemplo: por cada $100.000 a 72 meses
- Cuota: $8.680,95
- Banco Macro:
- TNA: 49,00%
- TEA: 61,65%
- CFTEA: 79,38%
Estas diferencias evidencian la importancia de comparar no solo tasas nominales, sino también el Costo Financiero Total, que refleja el verdadero impacto del préstamo.
Plazos y sistemas de devolución
Los plazos de devolución se ubican, en general, entre los 60 y 72 meses:
- Banco BBVA: hasta 60 meses
- Banco Nación: hasta 72 meses
- Banco Provincia: hasta 72 meses
- Banco Macro: entre 12 y 60 meses
En la mayoría de los casos se utiliza el sistema de amortización francés, que implica cuotas fijas, aunque con una composición variable entre capital e intereses.
Cómo solicitar un préstamo
El proceso de solicitud presenta pasos similares en todas las entidades:
- Simulación del crédito (monto y plazo)
- Carga de datos personales
- Aceptación de condiciones
- Envío de la solicitud
Las diferencias radican en los canales:
- Banco BBVA: simulador online y acreditación inmediata
- Banco Nación: trámite digital o presencial
- Banco Provincia: gestión vía BIP Móvil o Home Banking, con acreditación en 24 horas
- Banco Macro: simulador con detalle de cuotas según plazo
Ejemplo concreto: impacto de cuotas y tasas
Un caso ilustrativo en Banco Macro permite dimensionar los costos:
- Préstamo de $10.000 a 60 meses
- TNA: 94,00%
- TEA: 147,19%
- Primera cuota: $956,41
Para montos mayores, como $10.000.000, las cuotas promedio son:
- 12 meses: $1.123.217
- 24 meses: $755.708
- 36 meses: $658.398
- 48 meses: $643.411
El sistema muestra una característica clave:
la primera cuota es mayor que el promedio y la última es menor, debido al esquema de amortización.
La clave: evaluar la capacidad de repago
En un contexto de morosidad elevada, los especialistas coinciden en la necesidad de analizar cuidadosamente la capacidad de pago antes de asumir un crédito. Entre las principales recomendaciones se destacan:
- Evaluar el impacto de la cuota sobre el ingreso
- Considerar posibles cambios en la situación económica personal
- Anticipar imprevistos
Una evaluación realista permite evitar el sobreendeudamiento, especialmente en un escenario donde el incumplimiento de pagos ya muestra señales de alerta.