Puerta a Puerta: La Aduana devolverá miles de paquetes por irregularidades

La Dirección General de Aduanas devolverá a sus países de origen 3000 encomiendas internacionales del régimen “Puerta a Puerta” que nunca fueron retiradas por sus compradores por diversas irregularidades.

Fuentes oficiales indicaron que, en el marco de los controles implementados a partir de la designación de Guillermo Michel en ese organismo dependiente de la AFIP, se decidió poner la lupa sobre miles de paquetes que están en depósitos del Correo Argentino.

En el contexto de la “Readecuación y control del circuito puerta a puerta”, la Aduana devolverá a sus países de origen paquetes que presume que no se reclamaron porque no cumplen con los parámetros del régimen Puerta a Puerta, que días atrás el Gobierno limitó al prohibir la compra en cuotas.

Hay tres requisitos que deben cumplirse para poder retirar la mercadería: no comprar más de 5 paquetes por año; que el peso anual no supere los 20 kilogramos; y que se destine para el uso personal y no comercial. En el caso de estos 3000 paquetes, “no se cumplieron estos requisitos y, por lo tanto, la mercadería será reenviada a su país de origen, por lo que el comprador perderá lo que compró”. Los inspectores de la Aduana revisaron los paquetes del Puerta a Puerta

Ante estas fallas, indicaron en la Aduana, “se solicitó la revisión normativa y una propuesta de reingeniería de procesos del circuito de las encomiendas postales internacionales, ante la existencia de aproximadamente 3000 encomiendas internacionales sobre las cuales, habiendo cumplido el plazo legal para su liberación a plaza, no han sido retirados por los destinatarios o personas autorizadas para recibirlos”.

Por esta razón, “se procederá a su debida reexpedición en un proceso estará a cargo del Prestador de Servicio Postal Correo Argentino S.A. con el debido control del servicio aduanero”.

“El control por parte del servicio aduanero implicará inspecciones de cantidad, peso y escaneo de cada una de las guías aéreas afectadas. El trámite de reexpedición será realizo a través del Centro Postal Internacional (Monte Grande) y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta su destino final de las mercaderías de origen”, indicaron.

Países y mercadería

La mercadería involucrada alcanza principalmente a indumentaria (ropa y calzado) proveniente de Italia y Francia; módulos de repuesto para telefonía celular proveniente de China; y lentes y marcos para anteojos provenientes de China. El peso promedio de las encomiendas es de aproximadamente entre 15 y 20 kg cada una y el período de acumulación de estos envíos comenzó en enero de este año, pese a que solo pueden permanecer un máximo de 45 días en el depósito del Correo Argentino.

Al momento de realizar la declaración el consumidor tiene que pagar la tasa de gestión de correo que incluye los costos de almacenaje, presentación a la Aduana y la gestión administrativa que hay que realizar con cada uno de los envíos que llegan desde el exterior, independientemente de su peso y valor. Mercadería del Puerta a Puerta no retirada del Correo

Actualmente, el servicio lo ofrecen desde empresas privadas como Tiendamía, Aerobox, o Pickabox hasta el Correo Argentino o incluso Aerolíneas Argentino.

Hay que tener en cuenta que si la compra supera los USD 50 se debe abonar el 50% del excedente en concepto de impuestos aduaneros, al tipo de cambio oficial. Cabe destacar que el sistema es para productos de hasta 20 kilos y USD 3.000 y siempre para uso personal.

En relación al pago de impuestos, si la compra se realiza a través del Correo Argentino cada cliente debe hacer la declaración en el portal de envíos internacionales de la empresa y ahí el sistema determina si debe abonarlos o no de acuerdo al valor del envío y la franquicia disponible.

Si se compra un artículo que cuesta USD 70 y la persona tiene cupo disponible, va a pagar el 50% de impuestos sobre el excedente de la franquicia. Por ejemplo, para una compra de USD 70 el excedente es USD 20, mientras que el por el 50% de ese excedente se debería abonar USD 10 de impuestos.

Solo en el caso que Aduana requiera verificación de contenido de la mercadería se debe hacer un trámite personal, de lo contrario toda la operación se puede realizar de forma online. Además tampoco es necesario realizar un aviso de compra ante la AFIP.

Más controles

Por otro lado, funcionarios de la Dirección General de Aduanas desarticularon un intento de contrabando de 117 neumáticos de origen extranjero que estaban ocultos dentro de un camión que transportaba granos. El valor de la mercadería supera los 7,5 millones de pesos. El procedimiento de control, realizado en conjunto con personal de la Gendarmería Nacional, comenzó en el ingreso a Villa María por la ruta 158. Allí se detuvo a un camión con acoplado, procedente de Salta, que circulaba con una Carta de Porte Electrónica inactiva.

“Ante la inconsistencia de la documentación, los funcionarios de la Aduana realizaron un control exhaustivo sobre la carga y detectaron 117 neumáticos cubiertos por granos”, indicó el organismo.

“El procedimiento es parte de diferentes acciones de control y fiscalización que impulsa la Dirección General de Aduanas, a cargo de Guillermo Michel, con el objetivo de proteger la industria nacional y desalentar la competencia desleal”, se precisó, en el contexto de una profunda escasez de dólares.

“A través de esta maniobra, el importador pretendió gozar de una preferencia arancelaria e ingresar la mercadería a tasa 0% en concepto de Derechos de Importación, cuando en realidad debe tributar una alícuota del 35%”, indicó la DGA.