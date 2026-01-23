Salarios bancarios en enero de 2026: cuánto cobra un empleado en Catamarca

En enero de 2026, el salario inicial de un empleado bancario es de $2.008.641, de acuerdo con la última actualización informada por La Asociación Bancaria. El monto incluye el sueldo básico junto con los adicionales convencionales y no convencionales, y representa el piso salarial para todos los trabajadores del sistema financiero, incluidos los que se desempeñan en Catamarca.

La cifra surge de la actualización salarial aplicada en noviembre de 2025, cuando se acordó un incremento del 2,5% sobre los salarios brutos, normales y habituales. Ese aumento impactó en los haberes de diciembre y se mantiene como referencia para los sueldos de enero, a la espera de nuevas variaciones vinculadas a la inflación.

Cómo se calcula el salario bancario en enero de 2026

A diferencia de otros gremios, el sector bancario no aplica aumentos escalonados trimestrales o semestrales. En su lugar, sostiene un sistema de actualizaciones mensuales, que se ajusta en función de la inflación oficial.

Desde La Bancaria precisaron que este mecanismo continuará vigente durante diciembre de 2025, enero y febrero de 2026. No obstante, los porcentajes exactos de cada ajuste se definen una vez conocidos los datos de inflación de cada período, por lo que el salario de enero se apoya en la última suba confirmada y puede modificarse en los meses siguientes.

Además del sueldo básico, los incrementos alcanzan a adicionales como antigüedad, presentismo y otros ítems propios del convenio colectivo, lo que hace que el ingreso final varíe según la situación laboral de cada trabajador.

Qué esperar para los próximos meses

El gremio bancario confirmó que el esquema de ajustes mensuales atados a la inflación continuará al menos hasta febrero de 2026. Los salarios se actualizarán automáticamente una vez que se publiquen los nuevos índices oficiales, manteniendo el poder adquisitivo como eje central de la negociación.