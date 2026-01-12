Se actualizan Ganancias y Monotributo: quiénes pagarán más y desde cuándo

El Impuesto a las Ganancias y el Monotributo volverán a actualizarse en los próximos días a partir de la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que dará a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata de un dato clave, ya que permitirá aplicar la tercera actualización semestral por inflación, prevista en la reforma fiscal aprobada en 2024.

La actualización se calcula en base a la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025, es decir, entre julio y diciembre. Si bien en un primer momento las estimaciones privadas proyectaban un IPC de diciembre cercano al 2,1%, en las últimas semanas las consultoras ajustaron sus previsiones y ahora ubican la inflación mensual entre 2,3% y 2,5%. De confirmarse estos valores, el acumulado del semestre se ubicaría en torno al 14%.

Ese porcentaje será el que se aplique para actualizar los mínimos no imponibles, deducciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, así como los topes de facturación, categorías y cuotas del Monotributo. Aunque la actualización rige formalmente desde el 1° de enero, el impacto concreto en los ingresos y obligaciones de los contribuyentes se sentirá a partir de febrero, cuando se reflejen los cambios en los recibos de sueldo y en los pagos mensuales.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, el nuevo ajuste implicará que el mínimo no imponible supere los 3 millones de pesos brutos mensuales para empleados en relación de dependencia sin hijos. Para trabajadores casados con dos hijos, el umbral se ubicará por encima de los 4 millones de pesos brutos. Estos valores son determinantes para al menos un millón de asalariados, ya que marcan el piso a partir del cual comienzan las retenciones.

Ganancias

Con una inflación semestral estimada en torno al 14%, los nuevos parámetros para el primer semestre de 2026 quedarían de la siguiente manera:

Empleados solteros sin hijos: tributarán Ganancias si su sueldo bruto mensual supera los $3 millones.

Trabajadores casados con dos hijos: comenzarán a pagar el impuesto a partir de ingresos superiores a los $4 millones brutos mensuales.

Estas modificaciones buscan evitar que el avance de la inflación incorpore automáticamente a más trabajadores al tributo, aunque el impacto dependerá de la evolución salarial durante el año.

Monotributo: suben los topes de facturación

Desde 2025, el régimen simplificado se ajusta dos veces al año, en enero y julio, según la inflación del semestre previo. Con un ajuste del 14%, los nuevos topes de facturación anual desde enero de 2026 serían los siguientes:

Categoría A: de $8.992.597,87 a $10.251.560

Categoría B: de $13,17 millones a $15 millones

Categoría C: de $18,47 millones a $21 millones

Categoría D: de $22,93 millones a $26,14 millones

Categoría E: de $26,97 millones a $30,75 millones

Categoría F: de $33,80 millones a $38,53 millones

Categoría G: de $40,43 millones a $46,09 millones

Categoría H: de $61,34 millones a $69,93 millones

Categoría I: de $68,66 millones a $78,27 millones

Categoría J: de $78,63 millones a $89,64 millones

Categoría K: de $94,80 millones a $108,07 millones

Cuotas del Monotributo: cuánto se pagará por mes

Además de los topes de facturación, también se ajustarán las cuotas mensuales, que incluyen el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social. Con una suba del 14%, los valores quedarían de la siguiente manera:

Categoría A: de $4.182,60 a $7.468,16

Categoría B: de $7.946,95 a $9.059,52

Categoría C:

Servicios: de $13.663,17 a $15.576

Bienes: de $12.547,81 a $14.304,50

Categoría D:

Servicios: de $22.307,22 a $25.430,23

Bienes: de $20.773,60 a $23.681,90

Las categorías superiores también registrarán aumentos significativos, lo que impactará directamente en los pagos mensuales a partir de febrero y obligará a muchos contribuyentes a revisar su encuadre dentro del régimen.