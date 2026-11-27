El riesgo país argentino descendió este viernes hasta los 946 puntos básicos, antes de la apertura de los mercados locales, y volvió a perforar la barrera de las 1.000 unidades por primera vez en una semana. El indicador elaborado por JP Morgan registró una caída de 121 puntos frente al cierre de 1.067 unidades informado el jueves, lo que representa una variación cercana al 11%.

El retroceso se produjo después de una semana marcada por la volatilidad y por un incremento significativo del indicador, que llegó a tocar los 1.139 puntos básicos en operaciones intradiarias, el nivel más elevado desde el 2 de octubre de 2025. En otra referencia de la evolución reciente, se indicó que el miércoles había alcanzado un máximo de 1.138 puntos, en un registro que representó el valor más alto en 15 meses.

La mejora de este viernes estuvo acompañada por el desempeño de los bonos soberanos argentinos en dólares, cuyos precios habían mostrado una recuperación importante durante la jornada del jueves en la Bolsa porteña. Esos activos registraron entonces un rebote promedio del 2,1%, movimiento que tuvo su correlato en la evolución del indicador de JP Morgan.

En las operaciones de premarket, los bonos argentinos negociados en el exterior continuaban mostrando una tendencia positiva y contribuían a ubicar el riesgo país en 946 puntos. A su vez, los títulos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, promediaban en Nueva York una suba de precios del 2,8% durante este viernes.

El avance legislativo y el contexto internacional

La caída del riesgo país se produjo en una jornada atravesada por distintos factores políticos, económicos e internacionales. Entre los elementos mencionados como parte del escenario que acompañó la mejora se encuentran el feriado en Estados Unidos, el aval legislativo a la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el avance del proyecto de Presupuesto 2027.

El movimiento de los mercados argentinos se conoció luego del feriado estadounidense por el Día de Acción de Gracias. Wall Street retomaba sus operaciones este viernes, aunque con un horario reducido debido a la jornada de Black Friday.

De acuerdo con el cronograma informado, la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq abrirían a las 11:30 y finalizarían sus operaciones a las 15 horas de Argentina. La actividad financiera internacional, por lo tanto, tendría una extensión menor a la habitual, en una jornada en la que los activos argentinos ya mostraban señales positivas durante las operaciones previas a la apertura local.

En el plano legislativo, la mejora del indicador se produjo después del aval del Congreso a la reforma de la carta orgánica del Banco Central y del avance parlamentario del Presupuesto 2027. Ambos acontecimientos formaron parte del contexto político y económico en el que se produjo el retroceso del riesgo país.

También se mencionó una evolución más favorable del escenario internacional, particularmente por el comportamiento del real brasileño frente al dólar, que dejó atrás el pico máximo registrado en dos años. Ese movimiento se sumó a las condiciones que acompañaron la recuperación de los activos argentinos.

Una caída importante, pero con subas acumuladas durante noviembre

A pesar del descenso registrado este viernes, el comportamiento del riesgo país todavía refleja un incremento considerable en períodos más amplios. El indicador que mide la confianza de los inversores acumula una suba del 65,7% y un avance del 20,2% en lo que va de noviembre.

La diferencia entre el retroceso diario y los aumentos acumulados permite observar dos dimensiones de la evolución financiera. Por un lado, la jornada mostró una recuperación de los bonos soberanos y una reducción de más de 120 puntos en el indicador de JP Morgan. Por otro, los registros acumulados mantienen al riesgo país por encima de los niveles anteriores a la escalada que se produjo durante las últimas semanas.

La referencia de los 1.000 puntos adquiere relevancia dentro de ese recorrido, debido a que el indicador había superado ese umbral y alcanzado valores que no se registraban desde octubre de 2025. La cotización de 946 puntos representa, en ese marco, un retroceso significativo respecto de los máximos recientes, aunque no modifica por sí sola la tendencia acumulada que muestra el indicador durante noviembre.

El dólar oficial bajó otros cinco pesos

En paralelo con la mejora de los bonos y la caída del riesgo país, el dólar oficial volvió a retroceder. La cotización de la divisa bajó otros cinco pesos y se ubicó en $1.620 para la venta en el Banco Nación.

La nueva reducción se produjo después de que el jueves el tipo de cambio también recortara cinco pesos, con lo que revirtió la tendencia alcista que había predominado durante los siete días consecutivos anteriores.

De esta manera, el mercado cambiario mostró dos jornadas consecutivas de bajas en la cotización oficial, en coincidencia con la recuperación de los títulos argentinos y el descenso del indicador de riesgo país.

El comportamiento del dólar se sumó así a las señales de alivio financiero de este viernes, en una jornada en la que los inversores seguían de cerca tanto la evolución de los activos soberanos como las referencias económicas y políticas que inciden sobre las expectativas del mercado.

Caputo y los próximos vencimientos de deuda

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se había referido días atrás a la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la Argentina y descartó que el mercado dude del cumplimiento de los compromisos financieros más inmediatos.

El funcionario vinculó la incertidumbre financiera con el escenario electoral y sostuvo que, a partir de los números disponibles, no considera que exista una duda concreta sobre los pagos previstos para enero o julio.

"Cuando mirás los números, no creo que el mercado dude de ningún pago como el de enero o el de julio. Lo veo en la tasa de interés que la Argentina paga en los bonos que vencen durante la gestión de Milei", afirmó Caputo.

La referencia del ministro se produce en un momento en el que el Gobierno debe afrontar obligaciones importantes en el corto plazo. Según los datos difundidos, en enero deberá realizar pagos por US$4.370 millones, una cifra que forma parte de las necesidades financieras inmediatas de la administración nacional.

Caputo también reveló que el Gobierno ya solicitó a China US$5.000 millones correspondientes al swap que se encuentran aprobados. El funcionario explicó que, frente a las dudas que pudieran existir en el mercado sobre la disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos, la tarea oficial consiste en aportar certidumbre.

"Si el mercado piensa que no, nuestra tarea es darle certidumbre", agregó.