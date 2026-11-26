El consumo en los hogares argentinos mostró una leve señal de recuperación durante octubre, con una suba del 0,6% respecto de septiembre, según el indicador elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Sin embargo, la mejora mensual todavía no alcanza para revertir el comportamiento desfavorable que presenta la actividad cuando se analiza su evolución interanual.

El resultado de octubre refleja un repunte luego de descontar los efectos estacionales habituales que condicionan los niveles de consumo a lo largo del año. No obstante, desde la entidad advirtieron que la recuperación continúa encontrando dificultades para consolidarse y que el indicador permanece dentro de un escenario de relativa estabilidad, pero con niveles reducidos.

En su informe, la CAC señaló: "Continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, que de todas formas son relativamente bajos en términos de la historia reciente".

La comparación interanual confirma las dificultades que atraviesa el consumo. Durante octubre se registró la tercera caída consecutiva, una tendencia que comenzó en agosto, cuando el indicador había retrocedido un 1,1%. De esta manera, la mejora mensual convive con un panorama todavía débil en la comparación de doce meses.

En paralelo, la evolución de los precios también presentó una variación respecto del mes anterior. Durante octubre, los aumentos alcanzaron el 2,2%, frente al 1,9% registrado en septiembre. Esta leve aceleración volvió a poner en discusión el proceso desinflacionario y la dificultad de perforar la barrera del 2%, un aspecto sobre el que la entidad gremial empresarial manifestó preocupación.

Los rubros muestran comportamientos dispares

El relevamiento de la CAC evidenció diferencias importantes entre los sectores que componen el indicador general. Mientras algunas actividades lograron expandirse y aportar positivamente al consumo, otras registraron contracciones que limitaron el resultado global.

Entre los desempeños positivos se destacó vivienda, alquileres y servicios públicos, con un crecimiento interanual del 6,1% y una contribución de 1 punto porcentual al índice general. Dentro de este segmento, la demanda eléctrica volvió a explicar una parte importante del incremento.

También sobresalió recreación y cultura, que registró una expansión interanual del 6% y aportó 0,3 puntos porcentuales al nivel general del consumo. Por su parte, indumentaria y calzado mostró una mejora más moderada, del 1,7% interanual, con una contribución positiva de 0,1 puntos porcentuales.

En el extremo contrario se ubicaron transporte y vehículos, con una contracción del 4,6% interanual y un aporte negativo de 0,7 puntos porcentuales. La explicación volvió a encontrarse en el retroceso del patentamiento de automóviles, que cayó un 13,7% y no consiguió ser compensado por el crecimiento registrado en las motocicletas.

El rubro denominado resto también presentó números desfavorables: cayó un 2,1% interanual y restó 1,2 puntos porcentuales al indicador general. La CAC destacó, además, que el consumo correspondiente a este conjunto de actividades se encuentra apenas por encima de los niveles registrados en octubre de 2019, tomado como referencia del período previo a la pandemia.

El consumo masivo recupera terreno, pero el crédito muestra señales de desgaste

Otro de los datos destacados del informe corresponde a los bienes de consumo masivo, conocidos por sus siglas en inglés como FMCG. Durante octubre, este segmento registró una recuperación interanual del 0,9%, un resultado que permitió interrumpir una sucesión de meses consecutivos de caídas.

La mejora representa una señal positiva dentro de un escenario general que todavía presenta dificultades, aunque no modifica por sí sola la tendencia de debilidad que caracteriza al consumo de los hogares.

En cuanto al financiamiento de las familias, el comportamiento del crédito muestra una dinámica diferente. En términos reales, el financiamiento experimentó un crecimiento significativo entre 2024 y 2025. Durante ese período, tanto las tarjetas de crédito como los préstamos personales, prendarios e hipotecarios registraron expansiones notables.

Sin embargo, al observar el desempeño del año en curso, la evolución comenzó a mostrar un leve pero constante retroceso. La tendencia acumula varios meses de caídas, luego del estancamiento al que había ingresado el financiamiento hacia fines de 2025.

Un escenario de recuperación parcial y señales todavía contradictorias

Los resultados de octubre dejan en evidencia un escenario heterogéneo para el consumo de los hogares. La mejora mensual del 0,6%, la recuperación de los bienes de consumo masivo y el desempeño positivo de sectores como vivienda, recreación e indumentaria conviven con una tercera caída interanual consecutiva y con retrocesos importantes en transporte y otros rubros.

A este cuadro se suma la evolución de los precios, que volvió a mostrar una aceleración respecto de septiembre, mientras que el crédito a las familias, después de su expansión significativa entre 2024 y 2025, comenzó a exhibir un comportamiento contractivo durante el año en curso.