Sergio Massa anunció que los clubes de barrio tendrán la energía subsidiada sin tope de consumo

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes la continuidad del esquema de subsidios a los servicios públicos energéticos para clubes de barrio. Según expresó, unas 8000 organizaciones de todo el país tendrán asistencia para cubrir sus facturas de gas y luz, y no tendrán tope de consumo.

"Estas instituciones deportivas no van a ser parte de la segmentación y no van a tener un tope en el gasto, aunque eso no significa que tengan que malgastar. Les pedimos que cuiden la luz y el gas, pero no podemos ponerle un toque a la hora en la que los pibes salen del colegio y juegan a la pelota o a la temperatura de la pileta de los chicos que hacen natación en invierno y que muchos clubes tienen", advirtió Massa.

"En los clubes de barrio tenemos héroes, papás y mamás que dejan de lado sus obligaciones para fomentar lazos de solidaridad. Por eso vamos a hacer un gran esfuerzo desde el Estado Nacional para acompañarlos", señaló el titular del Palacio de Hacienda.