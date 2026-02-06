Tras el acuerdo con EE.UU., el Gobierno impulsa un Tratado de Libre Comercio

Tras la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y los Estados Unidos, el Gobierno nacional busca avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington, en lo que considera una nueva etapa en la relación bilateral.

El canciller Pablo Quirno afirmó que el entendimiento alcanzado representa "el primer paso para discutir un Tratado de Libre Comercio en el futuro", al remarcar que un TLC implicaría "la libertad total de comercio entre los dos países". Las declaraciones fueron realizadas a América 24, minutos antes de su regreso a Buenos Aires desde Estados Unidos.

Quirno explicó que el acuerdo actual funciona como una instancia previa, ya que Argentina mantiene todavía aranceles y regulaciones que deberán revisarse en el marco de una negociación más amplia. Según detalló, el trabajo comenzó a partir de la decisión política del presidente Javier Milei de establecer una alianza estratégica con Estados Unidos, tanto durante la campaña como ya en el ejercicio del gobierno.

"El proceso se inició en diciembre de 2024. Cuando Estados Unidos lanzó su nuevo esquema de tarifas en el denominado 'día de la liberación', Argentina fue el primer país en sentarse a negociar", sostuvo el funcionario.

El acuerdo llegará al Congreso

El Gobierno confirmó que el acuerdo comercial será enviado al Congreso en marzo, con el objetivo de que sea tratado durante el período de sesiones ordinarias. La iniciativa se enmarca en la estrategia de alineamiento político y económico con la administración de Donald Trump, y requerirá aprobación parlamentaria para su implementación.

Desde la Casa Rosada adelantaron que, en caso de sanción, el acuerdo podría aplicarse de manera gradual, debido a la complejidad de algunos compromisos asumidos y a las resistencias internas que generan ciertos puntos del texto.

Entre los aspectos que el Ejecutivo considera de difícil aplicación se encuentra la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. En el Gobierno reconocen que aún no está definido qué estándar internacional se adoptará ni cómo se instrumentarán los controles aduaneros.

Otro punto sensible es el referido a cambios estructurales en el régimen de propiedad intelectual, basado en el informe especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). Por el momento, desde Nación descartan modificaciones inmediatas a la Ley de Patentes.

Expectativas por inversiones

En el Ejecutivo destacan que el acuerdo podría favorecer la llegada de inversiones en sectores estratégicos como litio, uranio, petróleo, gas, energía hidroeléctrica e inteligencia artificial, áreas de interés para varias provincias, entre ellas Catamarca, que forma parte del entramado productivo vinculado a la minería y los recursos energéticos.

En paralelo, Quirno firmó un memorando de entendimiento sobre minerales críticos con Estados Unidos, mientras que el presidente Milei tiene previsto viajar la próxima semana a Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump, en el marco del fortalecimiento del vínculo bilateral.