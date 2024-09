Un grupo de beneficiarias de ANSES dejará de cobrar en septiembre: Mirá si estás afectada

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que un grupo de beneficiarias de la Pensión no Contributiva (PNC) por madre de siete hijos dejará de cobrar en septiembre. El organismo explicó que estas mujeres no cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano y, por lo tanto, se verán afectadas por la suspensión del beneficio.

Este programa de pensiones está dirigido a familias en situaciones de vulnerabilidad social, pero presenta ciertas incompatibilidades con otros beneficios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En concreto, quienes perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE) no podrán continuar recibiendo la PNC.

Quiénes dejarán de cobrar la PNC en septiembre

ANSES aclaró que, además de no poder recibir otros pagos del SUAF, las beneficiarias de la PNC por madre de siete hijos deben cumplir con una serie de requisitos estrictos. Para mantener el beneficio, no pueden tener un empleo formal, ni recibir haberes remunerativos o no remunerativos.

En caso de obtener un empleo, se suspenderá automáticamente la liquidación mensual de la pensión. Además, las pensionadas no pueden registrar bienes o recursos de ninguna naturaleza en su declaración jurada, ya que esta prestación está destinada exclusivamente a personas que no tienen ingresos suficientes.

Por otro lado, las beneficiarias tampoco podrán ser titulares de otras pensiones o jubilaciones. Sin embargo, se permite que el cónyuge o concubino perciba otros beneficios, siempre y cuando no sean pensiones no contributivas por incapacidad o vejez.

Requisitos para recibir la PNC por madre de siete hijos

El Ministerio de Capital Humano estableció cinco condiciones principales para acceder a la PNC por madre de siete hijos. Las beneficiarias deben:

Tener o haber tenido siete o más hijos.

No tener bienes o ingresos suficientes para mantener a las personas que componen su hogar (el límite máximo son dos haberes previsionales mínimos, es decir, $470.000).

Ser ciudadana argentina o naturalizada.

Si es extranjera, debe residir en el país desde hace al menos quince años.

Cumplir con las actualizaciones de datos e informes que exige ANSES.

Otras causas de suspensión de la PNC

Además de la incompatibilidad con otros beneficios del SUAF, la PNC puede ser suspendida por no actualizar los datos personales o entregar informes falsos sobre la situación socioeconómica. También se puede suspender el pago si la beneficiaria no retira sus haberes durante un período de más de cinco meses sin presentar un justificativo válido.