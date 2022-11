Una familia necesitó $139.738 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el valor de la Canasta Básica Total (CBT) se disparó un 9% en octubre, mientras que el de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) saltó un 9,5% en septiembre, superando el índice mensual de inflación que se ubicó en el 6,3%, reflejando así que una familia de cuatro integrantes necesitó $139.738 para no ser pobre y $62.106 para no ser indigente.

Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron del 100,8% y 93,1%, en términos interanuales, y acumulan incrementos del 88,4% y 83,5% desde diciembre 2021, respectivamente. Cabe recordar que la canasta básica total no incluye el costo del alquiler de una vivienda.

A su vez, un hogar de tres miembros requirió $$ 111.248 para no ser considerado pobre y una familia de cinco personas $146.973. Mientras que para no ser considerado indigente una familia de tres personas necesitó $49.443 y una de cinco $65.321. Un hogar de tres miembros requirió $$ 111.248 para no ser considerado pobre.

Al término del primer semestre del año, el 36,5% de los habitantes del país estaban bajo la línea de la pobreza, y entre ellos, 8,8% eran indigentes, es decir, no les alcanzaba el dinero para comprar la cantidad mínima de comida para alimentarse.

El índice de pobreza bajó 0,8 puntos porcentuales respecto al cierre del año pasado, cuando alcanzó el 37,3%, pero aumentó 0,6 puntos el de indigencia, que se encontraba en 8,2%, informó el Indec.

Vale remarcar que la inflación de octubre fue de 6,3% y cortó una racha de dos meses consecutivos de desaceleración. En tanto, en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 88% y un alza de 76,6% en los diez primeros meses de 2022, según el INDEC.

Cómo se compone la canasta básica alimentaria

"La canasta básica alimentaria se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades", detalla el informe oficial.

"Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población, a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 1996/97", agregaron.

En efecto, se contemplan lácteos, frutas, cereales, pan, azúcar, arroz, harinas, fideos y unos 6 kilogramos de carne, entre los alimentos más destacables.