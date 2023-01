YPF continuarán aceptando el pago con tarjeta de crédito

La petrolera estatal YPF informó que su red de 1.600 estaciones de servicio continuará aceptando la tarjeta de crédito como medio de pago para sus clientes. El anuncio se conoció al tiempo que la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), que agrupa a los estacioneros, advirtió que a partir del 1° de febrero recibirá pagos en efectivo y con tarjeta de débito y que rechazará las tarjetas de crédito en razón de considerar elevados sus aranceles y sus plazos de acreditación.

A través de un comunicado, YPF señaló que “se va a continuar aceptando el pago con tarjeta de crédito en toda su red integrada por más de 1.600 estaciones de servicio en todo el país, y que no se registró inconveniente alguno con esta modalidad de pago”.

La empresa explicó que “la totalidad de la red de estaciones de servicio de YPF, propia y abanderada, cuenta con el beneficio de acreditación anticipada de las operaciones efectuadas con las tarjetas Visa y Mastercard. Esto permite que los operadores reciban la acreditación en un plazo de 48 horas hábiles. Además, disponen de un arancel de transacción bonificado del 1,3% en el marco de un acuerdo de YPF y la empresa de procesamiento de datos”.

“De esta manera, la compañía asegura la rentabilidad de los operadores de las estaciones de servicios y les facilita a sus clientes la compra de combustible a través de la aceptación de todas las modalidades de pago, entre otros beneficios”, concluyó el comunicado de la petrolera estatal.

El origen del problema

Más allá del caso particular de las estaciones de servicio de YPF, los empresarios del sector vienen reclamando desde hace varios meses por dos puntos. Por un lado, advierten que las comisiones que pagan por la utilización del sistema de cobro es demasiado alta y por otro, plantean que pasa demasiado tiempo desde el momento en que los clientes abonan con su tarjeta de crédito hasta el momento en que reciben el dinero.

En ese contexto, las empresas nucleadas en la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), emitieron un comunicado advirtiendo que, si no se cambiaban las reglas de juego, dejarían de recibir tarjetas de crédito a partir del 1° de febrero. En diálogo con Infobae, Gabriel Bornoroni, presidente de la entidad, aclaró hace unos días que la medida no regirá desde el próximo martes, con el comienzo del nuevo mes, pero no descartó que se aplique en los días siguientes.

“Las estaciones de servicio obtienen una ganancia bruta del 8%, que limpia de impuestos queda en un 2,5% neto. “Las emisoras de tarjetas de crédito se llevan el 1,5% sobre el monto total. Además, los pagos se acreditan en un plazo de diez días, que muchas veces se transforman en 15″, comentó el representante de los estacioneros.

Justificando su pedido, de bajar comisiones y acortar los plazos de pago, desde Cecha recordaron que en países vecinos, como Brasil y Uruguay, las tasas por uso del sistema son de solo el 0,5% y aseguraron que los plazos de pago no superan las 48 horas, como es el caso de las estaciones de YPF en Argentina.

De todas formas, los empresarios esperan no llegar a tomar medidas drásticas. Por el contrario, apuntan a lograr un marco más favorable para la rentabilidad de su negocio a través de un fallo judicial (hay una causa abierta por ambos puntos de reclamo) o a través de una ley (se han presentado varios proyectos).