A los 41 años falleció Sebastián Boscán, ex integrante de Pasión de Gavilanes

A los 41 años, murió el actor Sebastián Boscán, famoso por haber interpretado a Leandro en la aclamada Pasión de Gavilanes. Según confirmó su amigo, este año el artista colombiano había estado internado por un cáncer de estómago.

Boscán trabajó en numerosas telenovelas, entre las cuales se destacan: El estilista, La mujer en el espejo, Madre Luna, Doña Bárbara y Sin senos no hay paraíso.

En su cuenta de Instagram, el actor se definía como "papá de Lorenzo, ciudadano del mundo, actor de teatro, cine y televisión, amante del vino y la buena cocina".

Sus familiares informaron que realizarán una misa en su honor antes de su último adiós, que se llevará a cabo en la capilla del Cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itagüí, Antioquia (Colombia).

¿Por qué Sebastián Boscán siempre odió a su personaje en Pasión de Gavilanes?

En una entrevista reciente en la que repasó su carrera, Sebastián Boscán explicó por qué sentía rechazo por el personaje que lo dio a conocer en 120 países: Leandro Santos, uno de los protagonistas de Pasión de Gavilanes.

"Lo odié porque gracias a él me dejaron de llamar por mucho tiempo. Digamos que fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía. Decían 'no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza'", reveló.