¿Llega la lluvia? Qué dice el pronóstico del tiempo para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la Capital catamarqueña, anticipando una jornada gris para el jueves 4 de junio. Según el informe oficial, la ciudad experimentará lluvias y lloviznas persistentes, especialmente durante la mañana y la noche, como consecuencia del ingreso de un frente frío desde el sur.

El cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 17°C. Los vientos soplarán desde el sur con intensidad leve, alcanzando los 20 km/h. En cuanto a la precipitación, se espera un acumulado de 2 a 15 mm, un registro que refleja la intensidad moderada de las lluvias.

Este panorama sugiere una jornada en la que las actividades al aire libre podrían verse limitadas, y se recomienda a la población estar atenta a los cambios del clima, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

Viernes con cielos nublados y bancos de niebla

Para el viernes 5 de junio, el SMN prevé que la Capital catamarqueña continúe bajo un cielo mayormente nublado, aunque con menor probabilidad de lluvias. La temperatura mínima se mantendrá en 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, marcando un leve ascenso respecto al jueves.

Los vientos seguirán soplando desde el sur con velocidad leve de 20 km/h, manteniendo el aire fresco característico de la llegada del frente frío. Además, el pronóstico alerta sobre la posible formación de bancos de niebla durante el amanecer, un fenómeno que podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día. La precipitación estimada para el viernes es nula (0 mm), indicando una jornada más estable, aunque todavía nublada.

Perspectivas del fin de semana

Aunque los detalles principales se centran en jueves y viernes, el SMN añade que durante el fin de semana podrían registrarse algunas lluvias, aunque con menor probabilidad y acumulado que el día jueves 4 de junio. Esta información sugiere que, pese a cierta mejoría, la ciudad seguirá bajo la influencia del sistema de inestabilidad que trae el frente frío desde el sur.

Resumen y recomendaciones

En síntesis, Catamarca enfrenta una semana marcada por la inestabilidad meteorológica, con énfasis en:

Jueves 4/06: lluvias y lloviznas persistentes, mínima 16°C, máxima 17°C, viento sur leve a 20 km/h, precipitación 2-15 mm.

lluvias y lloviznas persistentes, mínima 16°C, máxima 17°C, viento sur leve a 20 km/h, precipitación 2-15 mm. Viernes 5/06: cielo mayormente nublado, mínima 16°C, máxima 20°C, viento sur leve a 20 km/h, bancos de niebla al amanecer, precipitación 0 mm.

cielo mayormente nublado, mínima 16°C, máxima 20°C, viento sur leve a 20 km/h, bancos de niebla al amanecer, precipitación 0 mm. Fin de semana: posibilidad de lluvias menores, con acumulado inferior al jueves.

El pronóstico refleja cómo la entrada de un frente frío desde el sur influye de manera directa en la temperatura, los vientos y las precipitaciones, configurando días grises y frescos que podrían impactar tanto en la movilidad como en la planificación de actividades cotidianas.