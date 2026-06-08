Murió María Rosa Fugazot a los 83 años: conmoción por la partida de una figura emblemática

La muerte de María Rosa Fugazot a los 83 años generó profundo pesar en el mundo del espectáculo argentino. La noticia fue confirmada en las últimas horas por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas y puso fin a la vida de una artista cuya carrera estuvo ligada durante décadas a los principales escenarios, estudios de televisión y producciones cinematográficas del país.

El fallecimiento fue constatado durante la noche de este domingo, luego de que efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudieran a un edificio ubicado sobre la calle Güemes al 4700, tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una persona descompensada en el lugar.

Según surge del parte policial, al arribar al departamento, los efectivos fueron recibidos por dos mujeres que acompañaban a la actriz, quienes facilitaron el acceso tanto a los uniformados como a los profesionales médicos que acudieron para asistirla.

De acuerdo con el informe elaborado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al que tuvo acceso la Agencia NA, el fallecimiento de la artista fue constatado a las 21:41 horas por personal médico que se presentó en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Investigación judicial sobre las causales de muerte

Hasta el momento no trascendió oficialmente la causa del fallecimiento de la actriz.

Por este motivo, intervienen en el caso la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12, a cargo del doctor Martín Parrando, junto con la Secretaría del doctor Leandro Alonso, quienes dispusieron de manera preventiva el inicio de actuaciones bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

La medida busca establecer formalmente las circunstancias vinculadas al deceso de la reconocida artista, siguiendo los procedimientos judiciales correspondientes.

Los principales datos informados hasta el momento son los siguientes:

Falleció a los 83 años.

El deceso fue constatado a las 21:41 horas.

Ocurrió en su domicilio ubicado en Palermo.

Intervino personal policial de la Comisaría Vecinal 14 A.

El SAME confirmó el fallecimiento.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12.

Se iniciaron actuaciones bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

Una vida marcada por el arte

María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en la provincia de Buenos Aires y creció en un entorno profundamente ligado a la actividad artística.

Era hija de María Esther Gamas, actriz, cancionista y vedette argentina, y del cantor y actor uruguayo Roberto Fugazot, una herencia familiar que la vinculó desde muy temprana edad con el mundo del espectáculo.

Su acercamiento a los escenarios se produjo cuando tenía apenas 15 años, edad en la que debutó en una comedia. Ese primer paso sería el comienzo de una extensa carrera que posteriormente la llevaría a convertirse en una de las figuras destacadas de la revista porteña.

Figura de la época dorada de la revista

Con el paso de los años, Fugazot logró consolidarse como una de las vedettes y actrices más reconocidas de una etapa emblemática del espectáculo argentino.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a dos escenarios históricos como el Teatro Maipo y El Nacional, donde compartió cartel y actuaciones junto a algunas de las figuras más importantes del humor y la escena nacional.

Entre los artistas con quienes trabajó se encuentran:

Alberto Olmedo.

Jorge Porcel.

Juan Carlos Calabró.

Además de su labor como actriz y vedette, también desarrolló una faceta musical. Fue cantante en la orquesta de Eddie Pequenino, experiencia que la llevó a acompañar a Frank Sinatra Jr. junto a Tomy Dorsey.

Una carrera que trascendió generaciones

Luego de consolidarse en el teatro, María Rosa Fugazot amplió su presencia artística hacia la televisión, donde participó en numerosas producciones que alcanzaron gran popularidad entre el público argentino. A lo largo de su carrera integró los elencos de reconocidos ciclos televisivos, entre ellos:

"Gerente de familia".

"Durmiendo con mi jefe", junto a Guillermo Francella.

"Los Roldán".

"Amas de casa desesperadas".

"Sos mi hombre".

"El Puntero".

Su trabajo en la pantalla chica le permitió mantenerse vigente a través de distintas generaciones de espectadores, participando en ficciones que marcaron diferentes momentos de la televisión nacional.

El reconocimiento de APTRA y su legado artístico

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2012, cuando obtuvo el Martín Fierro de Oro, la máxima distinción otorgada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

El reconocimiento fue concedido por su participación en la serie "El Puntero", producción que le permitió alcanzar uno de los mayores logros de su extensa trayectoria profesional.

Su recorrido artístico también incluyó trabajos en la pantalla grande. Participó en películas como:

"Mi novia el...".

"El rey de los exhortos".

"Ningún amor es perfecto".

Con una carrera que abarcó el cine, el teatro, la televisión y la música, María Rosa Fugazot construyó una trayectoria de varias décadas en la cultura popular argentina. Su fallecimiento marca el cierre de una historia artística que atravesó distintos formatos y generaciones, dejando una presencia reconocida en los escenarios y pantallas del país.