Terminó el velatorio del Indio Solari tras 18 horas de despedida: el adiós fue histórico

La despedida pública del Indio Solari concluyó en la madrugada luego de una extensa jornada marcada por la emoción, el respeto y una masiva concurrencia de seguidores que se acercaron para rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la música argentina.

El velatorio se desarrolló en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, donde miles de personas llegaron desde distintos lugares para participar de una ceremonia que se extendió durante aproximadamente 18 horas.

La convocatoria comenzó a las 10 de la mañana del domingo y se prolongó durante toda la jornada, alcanzando incluso las primeras horas del lunes. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la despedida pública finalizó una vez que se retiraron los últimos seguidores que permanecían en el predio. La decisión fue adoptada por la familia del músico luego de que concluyera el ingreso de personas que todavía aguardaban para brindar su último adiós.

El cierre de una ceremonia cargada de emoción

El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó oficialmente la finalización de la despedida pública en el Parque de los Trabajadores, en Villa Domínico, Avellaneda. A través de un comunicado, la cartera provincial destacó el comportamiento de quienes participaron de la ceremonia y agradeció el acompañamiento masivo registrado durante toda la jornada.

En el mensaje oficial se señaló:

• Se agradeció a la multitud que se acercó a despedir a su ídolo.

• Se destacó el desarrollo pacífico de la movilización.

• Se reconoció el trabajo de quienes colaboraron en el operativo de seguridad.

• Se valoró el compromiso colectivo para garantizar una jornada ordenada.

El cierre definitivo se produjo pasadas las 4 de la madrugada, cuando fueron cerradas las puertas del Microestadio José María Gatica.

Hasta ese momento no había trascendido información oficial de la familia respecto de la continuidad o una eventual extensión de la despedida, aunque finalmente la ceremonia pública quedó concluida.

Una convocatoria que superó todas las previsiones

La magnitud de la movilización quedó reflejada en las cifras registradas durante el momento de mayor afluencia de personas. Según se informó durante la jornada, la fila para ingresar al predio llegó a extenderse aproximadamente ocho kilómetros en las inmediaciones del lugar.

La imagen de miles de seguidores aguardando pacientemente para ingresar se convirtió en una de las postales más representativas de una ceremonia que reunió a personas de distintas edades y procedencias. Durante horas, los asistentes avanzaron lentamente hacia el interior del predio para participar del homenaje y rendir tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La masividad de la convocatoria obligó a desplegar una importante organización logística y de seguridad para garantizar el normal desarrollo del evento.

El mensaje de la familia a los seguidores

Mientras avanzaba la despedida, la familia del músico difundió un mensaje dirigido a quienes se acercaban al lugar. En ese texto describieron el clima que se vivía durante la ceremonia y la manera en que los seguidores acompañaban el homenaje.

"Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera, dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", expresaron. La referencia sintetizó el espíritu que predominó durante toda la jornada, caracterizada por las muestras de afecto y reconocimiento hacia el artista.

Además, la familia transmitió tranquilidad respecto de la duración del velatorio y aseguró que existiría el tiempo necesario para que todos pudieran despedirse.

"Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós", manifestaron. El mensaje también incluyó un llamado al cuidado colectivo mientras miles de personas permanecían en las inmediaciones del predio.

"Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", remarcaron.

Un amplio operativo para acompañar la ceremonia

La dimensión de la convocatoria llevó al Gobierno bonaerense a desplegar un importante operativo de seguridad y asistencia. El dispositivo estuvo integrado por diferentes áreas y recursos destinados a garantizar el desarrollo ordenado del evento.

Entre los componentes del operativo se destacaron:

• Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

• Personal de la Superintendencia de Cuerpo.

• Grupos motorizados.

• Agentes de tránsito.

• Equipos de emergencia.

• Puestos de asistencia sanitaria distribuidos en distintos sectores.

La presencia de estos recursos permitió atender la gran cantidad de personas que concurrieron durante toda la jornada y facilitar la circulación en los alrededores del predio.

Un espacio preparado para recibir a miles de personas

El lugar elegido para la despedida también fue preparado para responder a la magnitud de la convocatoria. El predio cuenta con amplios espacios que permitieron a los asistentes permanecer en el lugar durante largas horas mientras aguardaban su ingreso.

Esa infraestructura resultó fundamental para recibir a la multitud que se acercó a Villa Domínico y para brindar condiciones adecuadas durante la extensa espera.

Con el cierre de las puertas del Microestadio José María Gatica durante la madrugada, concluyó una ceremonia que reunió a miles de seguidores en una despedida marcada por las ofrendas, los cantos, los aplausos y las lágrimas. Durante 18 horas, el Polideportivo de Avellaneda se convirtió en el escenario de un homenaje multitudinario que reflejó la dimensión de la convocatoria popular generada por el Indio Solari y el vínculo que sus seguidores decidieron expresar hasta el último momento.