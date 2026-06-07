Con una hora de antelación, comenzó el velatorio y miles despiden al mítico músico

La despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari se convirtió este domingo en una de las mayores expresiones de afecto popular hacia un artista argentino. Desde las primeras horas de la mañana, miles de fanáticos comenzaron a llegar al Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, partido de Avellaneda, para participar del último adiós al músico cuya muerte generó una profunda conmoción en todo el país.

La convocatoria comenzó incluso antes de las 11 de la mañana, horario previsto para el inicio del velatorio. A medida que avanzaban las horas, las filas de personas se extendieron por más de diez cuadras en las inmediaciones del predio ubicado sobre la avenida Mitre al 5000, dentro del Parque de los Trabajadores.

La magnitud de la concurrencia reflejó el impacto que la figura del Indio Solari tuvo en generaciones de seguidores que encontraron en sus canciones, sus mensajes y su trayectoria artística una referencia permanente.

Un velatorio abierto "hasta que haga falta"

La familia del músico informó que el velatorio permanecerá abierto durante todo el tiempo que sea necesario para permitir que cada persona tenga la posibilidad de despedirse.

"La despedida al Indio va a ser este domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", señalaron los allegados del artista a través de un mensaje difundido por los canales oficiales. La decisión fue adoptada ante la enorme cantidad de personas que comenzaron a acercarse al lugar desde las primeras horas de la jornada.

Desde la organización también se dispusieron distintos servicios destinados a asistir a quienes participan de la despedida.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

• Baños químicos.

• Puestos de hidratación.

• Postas de salud.

• Dispositivos de asistencia para las miles de personas esperadas.

La infraestructura fue organizada para acompañar una jornada que se anticipaba multitudinaria y que finalmente se convirtió en una verdadera peregrinación de admiradores.

Un llamado al respeto y a la unidad

A través de un comunicado, la familia pidió que el homenaje transcurra en un clima de respeto, recogimiento y solidaridad. "Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros", expresaron.

El mensaje también convocó a los seguidores a evitar cualquier situación de conflicto y a vivir el momento como una expresión colectiva de homenaje. "No será el momento de sacar afuera la rabia, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", indicaron.

Las palabras buscaron transmitir un espíritu de unidad entre quienes se acercaron a despedir a uno de los artistas más influyentes de la música argentina.

Ofrendas, canciones y lágrimas

La despedida se desarrolla en un marco profundamente emotivo. Desde las redes oficiales del Indio Solari, la familia compartió imágenes y mensajes sobre lo que sucede en el predio de Avellaneda.

"Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", expresaron. La descripción sintetiza el clima que atraviesa la jornada. Miles de personas avanzan lentamente en largas filas para acercarse al lugar donde descansa el músico, llevando flores, recuerdos y expresiones de cariño.

La convocatoria se transformó en una manifestación colectiva de afecto donde las canciones, los aplausos y las emociones compartidas se convirtieron en protagonistas.

Un país movilizado por la noticia

La muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota provocó una reacción inmediata en distintos puntos del país.

Desde que se conoció la noticia, miles de seguidores comenzaron a reunirse espontáneamente para recordarlo. Las expresiones de homenaje incluyeron:

• Canciones interpretadas por sus seguidores.

• Banderas en distintos puntos del país.

• Tradicionales "misas ricoteras".

• Un banderazo realizado en el Obelisco.

• La presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia.

Cada una de estas manifestaciones reflejó la dimensión cultural y emocional que alcanzó la figura del músico entre sus seguidores.

El legado que permanece

En el tramo final del comunicado difundido por la familia, se puso el foco en la continuidad de la obra artística que dejó el Indio Solari.

"El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que dejó sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", señalaron.

La reflexión resume el sentido de una despedida que trasciende el adiós físico para proyectarse sobre el legado musical y cultural construido durante décadas. Mientras continúan llegando miles de personas al Polideportivo Gatica, la familia reiteró que no existe un horario establecido para el cierre de la despedida.

"Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós", afirmaron.

El mensaje concluye con una convocatoria a mantener el espíritu de convivencia que caracterizó históricamente a quienes acompañaron al artista a lo largo de su trayectoria.

"Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros. Graciosos y Valientes". Con más de diez cuadras de fila, miles de personas avanzando lentamente y una ciudad convertida en escenario de homenaje, Avellaneda vive una jornada histórica marcada por la emoción, la memoria y el reconocimiento a una figura cuya influencia continúa movilizando multitudes.