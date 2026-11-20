A diez días del fallecimiento de Marcos Camino, el exacordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, su hijo, de nombre homónimo, sostuvo que el artista no mostraba signos de un posible suicidio y reveló que asistía a terapia por "altibajos", tras haber abandonado el grupo en febrero pasado.

"Leí muchas cosas que decían que a él le pasaban, como problemas de dinero, cosas que son totalmente mentira. Él no tenía problemas económicos porque trabajó 50 años de su vida y fue exitoso", inició Camino (Jr).

Además, el heredero del lugar de su padre en la banda, explicó: "No puedo hacer un análisis porque pasó poco tiempo. Me chocó mucho porque yo estaba trabajando en Formosa con Los Palmera. Estábamos muy lejos y no tenía posibilidad de volver".

Además, reveló que el deceso ocurrió instantes previos al espectáculo que daría el conjunto: "Fue tres o cuatro horas antes del show y por eso actuamos, él siempre pregonó el respeto hacia la gente y hacia el trabajo que consideraba una bendición. Lo hice como pude, con todo el dolor del mundo. Vi muchas imágenes mías de ese día. Lo hice porque él lo hubiera querido así".

"Ahora transitamos el proceso con mucho apoyo de la gente y los fanáticos. Trabajo en Buenos Aires porque estamos de gira con el conjunto nuevamente, me reincorporé el lunes. Llevo adelante este legado porque es lo que prometí, voy a trabajar hasta el último día para la banda porque es lo que mi papá hubiera querido", remarcó.

No obstante, el acordeonista sufrió un quiebre reciente: "Tuvo una vida dedicada a esto y realmente fue duro para él dejar en febrero porque fue una persona que trabajó toda su vida y no lo hizo de un día para el otro. Vivía el éxito con alegría porque hacía lo que le gusta o le apasiona, no trabaja. Él lo vivía muy feliz. Después pasaron situaciones como en cualquier empresa con altibajos. Después, él fue muy juzgado en redes sociales por lo que pasó con Rubén -Deicas-".

"Hay que concientizar sobre salud mental, hay que ir al psicólogo o psiquiatra, que no está mal ir. También generar conciencia sobre el uso de las redes sociales donde se normalizó el odio de sobremanera. Ocurre porque lo hace una persona detrás de una pantalla y desde el anonimato. No hay que normalizarlo porque es odio disfrazado de opinión, no está bueno y lo puede llevar a caer a cualquier persona", continuó.

En línea, cerró: "Cuando dejó el grupo en febrero, lo hizo en todo el sentido de la palabra. Sólo iba al estudio a tomar un café con nosotros, a charlar de la vida. Disfrutaba la vida desde otra perspectiva. Estos últimos dos años le afectaron bastante porque fue una persona que trabajó tanto tiempo y tuvo un nivel de vida tan agitada. Él iba a un psicólogo a charlar distintas cuestiones. Tuvo altibajos, pero nunca dio señales realmente".