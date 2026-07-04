El gesto inesperado de Antonela con Sofi Martínez tras el nuevo acercamiento a Messi

El triunfo agónico de la Selección Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde no solo representó un resultado clave desde lo deportivo, sino que también generó consecuencias en el plano mediático. La victoria permitió al conjunto nacional asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, aunque una de las escenas que más repercusión despertó se produjo una vez finalizado el encuentro.

En la zona mixta, Lionel Messi protagonizó un distendido intercambio con la periodista Sofi Martínez, un diálogo que rápidamente captó la atención por el tono relajado con el que ambos se dirigieron frente a las cámaras. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación pública terminó dando lugar a un contacto privado que adquirió una relevancia especial por el contenido del mensaje y por el contexto en el que se produjo.

La frase de Messi que volvió a reflejar el clima distendido

Durante ese intercambio posterior al partido, el capitán argentino apeló al humor para referirse a los comentarios que habitualmente circulan alrededor de su relación con la periodista.

Con una sonrisa, expresó:

"Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".

La frase, pronunciada frente a las cámaras, reflejó un clima relajado y sirvió como respuesta a distintas interpretaciones que desde hace tiempo circulaban sobre los saludos y las interacciones entre ambos en distintas coberturas periodísticas.

No obstante, el episodio no terminó allí. Horas después del encuentro se produjo una comunicación que aportó un elemento nuevo y terminó por despejar cualquier tipo de especulación.

La decisión de Antonela Roccuzzo

Tras ese intercambio público, Antonela Roccuzzo tomó la decisión de comunicarse directamente con Sofi Martínez.

Según se conoció posteriormente, la empresaria mantuvo una conversación privada con la periodista para transmitirle un mensaje de absoluta tranquilidad frente a los rumores que habían circulado en diferentes plataformas digitales.

El contenido de esa comunicación fue revelado por la propia cronista durante una entrevista concedida a Catalina Dlugi para La Once Diez, donde compartió detalles inéditos de ese diálogo mantenido desde los Estados Unidos.

El testimonio de Sofi Martínez

Durante la entrevista, Sofi Martínez explicó cuál fue el mensaje que recibió por parte de Antonela Roccuzzo y dejó en claro cuál es la postura de la esposa de Lionel Messi respecto de las versiones que suelen difundirse.

La periodista relató:

"Hablé con Anto y me dijo: 'No me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado'. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre".

Con esas palabras, Martínez no solo reprodujo el contenido de la conversación privada, sino que también compartió su reflexión sobre el origen de ese tipo de interpretaciones, señalando que forman parte de situaciones que, a su entender, aún deben superarse socialmente.

Un mensaje que desactiva las versiones

La conversación entre Antonela Roccuzzo y Sofi Martínez terminó convirtiéndose en uno de los episodios más relevantes posteriores a la clasificación de la Selección Argentina.

De acuerdo con el relato realizado por la periodista, el mensaje recibido dejó en evidencia que la esposa del capitán argentino no le otorga ningún tipo de entidad a las versiones que circulan en las plataformas digitales.

Al mismo tiempo, este intercambio privado terminó por desmentir los antiguos trascendidos que hablaban de supuestas incomodidades dentro del círculo íntimo de Lionel Messi.