El amante de la China Suárez rompió el silencio y confirmó todo: "Hay conexiones..."

El punto de partida de esta historia se sitúa el jueves pasado, cuando Mauro Icardi tomó la decisión de iniciar lo que rápidamente fue descrito como una "guerra en redes sociales" con Yanina Latorre. Lo que comenzó como un intercambio digital escaló de manera inmediata y abrió la puerta a una sucesión de publicaciones cruzadas.

En ese contexto, Yanina Latorre respondió pocas horas después con un movimiento que amplificó el conflicto: publicó una fotografía de un joven desconocido para el público general, identificado como Franco Deambrosi, piloto de automovilismo. En la imagen, el joven aparece vestido con su traje de competición y una gorra negra, mirando hacia el horizonte.

Sobre esa publicación, la conductora agregó un mensaje directo dirigido a Icardi, en el que le anunciaba que le dejaba un "regalo", solicitaba que la imagen fuera guardada y prometía ampliar la información más adelante. Además, dejó una insinuación que sumó tensión al escenario: ese joven habría intercambiado mensajes con la China Suárez, pareja de Icardi, en medio de rumores de crisis que ya circulaban desde días previos.

La escalada: historias, respuestas y pruebas en disputa

Lo que siguió fue una escalada sin freno en Instagram. Mauro Icardi respondió con sus propias stories, y el intercambio con Yanina Latorre se intensificó a lo largo de toda la jornada. En paralelo, el nombre de Franco Deambrosi comenzó a ocupar el centro de la escena mediática.

Lejos de detenerse, Latorre sumó un nuevo mensaje en una segunda story sobre fondo negro, donde escribió:

"Cuando tengo foto, también tengo chats y pruebas. Besis", dejando entrever la existencia de más material vinculado al conflicto.

Este nuevo contenido profundizó el interés mediático y consolidó a Deambrosi como figura involuntaria del enfrentamiento digital.

El silencio de Franco Deambrosi: perfil bajo en medio del ruido

En medio de la creciente exposición, Franco Deambrosi eligió el silencio. Mientras su nombre se replicaba en programas de espectáculos y redes sociales, el piloto no realizó publicaciones, no respondió mensajes públicos ni emitió aclaraciones.

Su actitud se mantuvo inalterable durante días enteros, reforzando una postura de perfil bajo que, según él mismo reconocería posteriormente, había sido una constante en su vida personal.

Este silencio contrastó con la intensidad del conflicto digital que lo rodeaba, convirtiéndolo en una figura observada pero ausente dentro de la narrativa mediática.

Un gesto en medio del Mundial 2026: la primera señal pública

La primera aparición pública de Deambrosi llegó el viernes por la noche, aunque no estuvo vinculada directamente al escándalo. En ese momento, mientras Argentina enfrentaba a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el piloto publicó una story desde su casa.

En la imagen aparecía recostado en un sillón, vistiendo un buzo con capucha negra sobre la camiseta azul de la selección argentina, reconocible por el escudo de la AFA y el sello de campeón mundial de la FIFA. A su lado, un mate completaba la escena cotidiana.

La publicación incluía una sola palabra: "Vamooo". Sin referencias al conflicto, aunque con un detalle interpretativo: la musicalización de la historia con el tema "Oyo mi amor" de Maná, canción que días atrás había sido utilizada por Eugenia en un TikTok, según lo registrado en el contexto del episodio.

El mensaje del sábado: entre la ambigüedad y la advertencia

La calma fue breve. El sábado por la mañana, Franco Deambrosi decidió romper el silencio con un texto extenso publicado en sus stories, que fue analizado con atención por el mundo del espectáculo.

El mensaje comenzó con una frase que marcó el tono general de su postura:

"No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado".

Esta declaración no constituyó una negación ni un desmentido, sino una posición intermedia que evitó confirmar o rechazar las versiones circulantes.

Luego, el piloto profundizó en su situación personal y la exposición mediática inesperada:

"En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal".

Con estas palabras, Deambrosi reconoció el impacto del conflicto en su vida cotidiana y su relación con la exposición pública, aunque sin ingresar en detalles sobre los hechos que lo vinculan indirectamente con la disputa inicial.

Un conflicto abierto y múltiples lecturas

El episodio deja planteado un escenario donde conviven múltiples capas: el enfrentamiento inicial entre Mauro Icardi y Yanina Latorre, la exposición de Franco Deambrosi, las insinuaciones sobre la China Suárez, y un flujo constante de publicaciones en redes sociales que alimentaron el conflicto.

La secuencia, lejos de cerrarse, permanece abierta, sostenida por mensajes, silencios y declaraciones que, hasta el momento, no han encontrado un punto de resolución definitivo.