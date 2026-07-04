El mensaje de Antonela Roccuzzo que desmintió los rumores sobre Lionel Messi y Sofi Martínez

El reencuentro entre Lionel Messi y la periodista Sofi Martínez, luego de la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026, volvió a despertar comentarios en las redes sociales y reavivó los rumores que tiempo atrás los habían vinculado sentimentalmente.

El saludo entre ambos se produjo en la zona mixta tras el partido y fue registrado por las cámaras de televisión. La escena se viralizó rápidamente y motivó que muchos usuarios recordaran las especulaciones que habían circulado meses atrás.

Sin embargo, aquella situación ya había sido aclarada por la propia Sofi Martínez, quien reveló públicamente cómo reaccionó Antonela Roccuzzo cuando comenzaron a difundirse esas versiones.

El mensaje privado de Antonela

Durante una entrevista en el programa de streaming A Punto, emitido por Pisco TV, la periodista contó que Antonela se comunicó directamente con ella para transmitirle tranquilidad.

Según recordó, la esposa del capitán de la Selección argentina le envió un mensaje privado en el que le restó importancia a los comentarios que circulaban en redes sociales.

"Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida", recordó Martínez sobre el mensaje que recibió de Antonela.

La periodista reconoció que el gesto la sorprendió y destacó la actitud de Roccuzzo frente a las especulaciones que circulaban en ese momento.

Un saludo que volvió a generar repercusión

Tras la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, Messi volvió a cruzarse con Sofi Martínez durante la cobertura periodística y ambos intercambiaron un saludo cordial y distendido.

Las imágenes volvieron a viralizarse en las redes sociales y muchos usuarios retomaron las versiones del pasado. Sin embargo, tanto el reciente encuentro como el mensaje que Antonela envió meses atrás fueron interpretados por numerosos seguidores como una muestra de que nunca existió un conflicto entre las partes.

Hasta el momento, ni Messi, ni Antonela Roccuzzo ni Sofi Martínez realizaron nuevas declaraciones sobre el tema.

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