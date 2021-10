"A mí no me invitaron": el comunicado de L-Gante luego de su visita al Presidente

El presidente Alberto Fernández recibió al exitoso cantante popular Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, en la Quinta de Olivos, en un encuentro distendido donde ambos dialogaron sobre las necesidades de la juventud y la importancia de la educación, entre otros temas. La cita se produjo el sábado último, a partir del interés del mandatario de conocer al artista, y fue emitida este domingo a través del canal de YouTube del Presidente.

“Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedico estas palabras...”, escribió Elián tras las fuertes críticas que le hicieron en las redes sociales por su visita al mandatario y tras compartir en su canal de YouTube un fragmento de la charla. “Yo soy Elian Ángel Valenzuela, mas conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el Presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”, continuó.

“Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche”, continuó el cantante. Y completó, de manera molesta por los múltiples cuestionamientos, dejando en claro el motivo de su entrevista: “A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer a el Presidente de mi país y así fue”.

Luego, en otra historia que subió a sus redes sociales, y compartido por su novia, Tamara Báez, el músico agregó junto a una imagen de su encuentro con Alberto Fernández: “No es política, es la voz y visión desde el barrio. Llegando a oídos y ojos del presidente. Contemplen y analicen ciertos puntos de vista de esta charla. Atte: Cumbia420?.

Durante el encuentro con Fernández, L-Gante repasó su historia, desde sus primeros pasos en 2016 cuando subía a las redes sus temas, hasta la “explosión” de popularidad durante la pandemia. “El año pasado me asusté que iba a ser papá y salí a buscar laburo. Tuve que tomar el valor de renunciar y tomar en serio la música. Después apareció la pandemia y cuando menos calidad le metí, es cuando explotó todo”, definió entre risas.

El cantante ponderó una de las políticas que enunció el Presidente en cuanto a cambiar planes sociales por empleos: “Me gustaría que en vez de un regalo, te den algo porque te lo ganaste”. Por otro lado, contó que su intención es terminar la escuela secundaria -actualmente cursa el tercer año- para tener una carrera: “Los estudios los tenés que tener completos porque si no te rebaja el futuro”, explicó.

En tanto, Fernández contó que decidió invitarlo por consejo del músico Javier Calamaro, quien se lo definió como “un tipo bárbaro”. Recordemos que L-Gante incorporó notoriedad dentro de la política cuando fue citado por la ex presidente Cristina Kirchner como ejemplo de superación. “Les recomiendo que lo escuchen, con esa [computadora de] Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo la vicepresidenta en un acto en Lomas de Zamora.

Sin embargo, el joven aclaró que la computadora la obtuvo al comprársela a otro joven. “No me siento usado. Ella dijo el logro que yo tuve. Creo que podría corregir, que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora es porque no le dio uso, a mí me gustaría que la gente que recibe eso la use”, respondió.

L-Gante, es un joven de 21 años nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que acumula decenas de millones de views en YouTube, y lanzó su primera canción en 2017. Entre sus principales hits se destacan “L-Gante RKT”, que acumula 189 millones de visitas y llegó al primer puesto del Billboard Argentina Hot 100; la “BZRP Music Sessions #38? junto con Bizarrap, que suma otras 165 millones de visitas; y dos temas realizados con el cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, que superan los 40 millones de vistas cada uno.