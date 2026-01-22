"La Reini" mandó al frente a Rusherking: "Muchas amigas pasaron por ahí"

Los nuevos participantes de MasterChef Celebrity apenas desembarcaron en la competencia y ya protagonizaron sus primeros chispazos mediáticos. El foco de la atención estuvo puesto en el cantante Rusherking, quien quedó en una posición incómoda luego de un comentario inesperado de Sofía "La Reini" Gonet, influencer y también participante del reality, que expuso públicamente el historial amoroso del músico.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, este miércoles se produjo el debut oficial de los ganadores del repechaje, la actriz Esther Goris y Rusherking, quienes se sumaron nuevamente al certamen culinario con la expectativa de afianzarse en la competencia. Sin embargo, lejos de comenzar con un clima distendido, la presentación de los nuevos ingresos derivó rápidamente en un momento que combinó humor, incomodidad y repercusión mediática.

La situación se desencadenó durante una conversación liderada por Wanda Nara, conductora del programa, quien consultó a los flamantes participantes sobre su incorporación al ya famoso grupo de WhatsApp que reúne a las celebridades del certamen. El comentario, aparentemente trivial, dio lugar a una serie de intercambios que terminaron colocando a Rusherking en el centro de la escena.

"Hay que ver si pasan la prueba para entrar al grupo", lanzó con tono picante La Reini, dejando entrever que el ingreso al chat no es automático y que existen ciertas "condiciones" implícitas para formar parte del selecto círculo digital. Intrigada, Wanda profundizó la consulta y quiso saber cuáles eran esas pruebas y, puntualmente, cuál era la opinión de la influencer sobre el cantante.

En un primer momento, Sofía Gonet destacó aspectos positivos de Rusherking, como su talento musical y su estilo personal, lo que parecía anticipar una respuesta diplomática. Sin embargo, la influencer sorprendió al estudio con una frase que descolocó tanto al jurado como al propio protagonista: "Yo no sé si está de novio, pero tengo varias amigas que han pasado por ahí, así que no sé...".

El comentario provocó risas, gestos de asombro y miradas cómplices entre los presentes. Mientras tanto, Rusherking reaccionó con una sonrisa nerviosa, evidenciando la incomodidad del momento, mientras los miembros del jurado movían la cabeza incrédulos ante la revelación. La escena, breve pero contundente, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa.

Lejos de intentar desactivar la situación, Wanda Nara cerró el intercambio con una frase que terminó de sellar el "bautismo" mediático del cantante dentro del certamen: "Rusher, esto es una manera de bautizarte. Bienvenido a la competencia". La conductora apeló al humor para bajar la tensión, aunque el episodio ya había dejado su marca.

Por su parte, el músico intentó tomarse el momento con ironía y lanzó un comentario que evidenció su intención de seguir adelante sin mayores conflictos. "Me recibieron bien, me sentí re cómodo", expresó, despertando nuevas risas en el estudio y dejando en claro que, al menos por ahora, no tiene intención de escalar la polémica.

El cruce marcó uno de los primeros momentos de alto impacto mediático de la nueva etapa de MasterChef Celebrity, un formato que combina competencia culinaria con el inevitable cruce de egos, historias personales y exposición pública. Con el ingreso de nuevos participantes y personalidades fuertes, todo indica que los momentos de tensión y humor seguirán formando parte del menú del programa.