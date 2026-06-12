A una semana de la muerte del Indio Solari, su viuda compartió un emotivo video: "A la rebeldía no se renuncia"

A una semana del fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, su esposa Virginia Mones Ruiz, conocida como "Viru", decidió dirigirse públicamente a quienes acompañaron a la familia en uno de los momentos más delicados. A través de sus redes sociales, la viuda del artista publicó un mensaje en formato de video que combinó agradecimiento, memoria y reconocimiento colectivo hacia quienes participaron de la despedida.

El escenario de ese último adiós fue el Polideportivo Gatica, donde miles de seguidores se acercaron al velatorio público del músico. En ese contexto, el mensaje de "Viru" se construye como una respuesta directa a ese acompañamiento masivo, que ella misma define como una lista extensa e imposible de agotar sin dejar constancia de cada aporte.

Desde el inicio de su intervención, la viuda expresó:

"Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer", comenzó diciendo en el video difundido en sus redes.

La frase inicial introduce dos elementos centrales del mensaje: por un lado, la presencia de Bruno, mencionado como parte del núcleo familiar en este proceso; por otro, la idea de una comunidad amplia de personas que se acercaron de manera espontánea para colaborar en la organización y el acompañamiento del velatorio.

Una enumeración extensa de apoyos personales, institucionales y afectivos

El cuerpo del mensaje de Virginia Mones Ruiz se estructura como una larga enumeración de nombres propios, instituciones, amistades y vínculos cercanos que, según sus palabras, fueron fundamentales en la organización y el sostén emocional del evento.

Entre los primeros mencionados aparecen Martita Garín, Gastón Daws y Patricia, a quienes describe como personas que estuvieron presentes desde el inicio del proceso más doloroso:

"Martita Garín, Gastón Daws y Patricia, que nos acompañaron en el primer espantoso momento", expresó.

A continuación, la viuda destacó a dos figuras identificadas como amigos cercanos del artista: JJ y Marcelo, a quienes definió como "sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre".

En el plano de los respaldos legales, el mensaje incluye a los abogados Gustavo Triemstra y Federico González Gione, mencionados como piezas clave en el acompañamiento permanente:

"nuestros abogados Gustavo Triemstra y Federico González Gione, que nos respaldaron todo el tiempo", señaló.

La enumeración continúa con una referencia directa a un grupo de colaboradores identificados por nombres propios:

"Máximo, Facu, Joaco, Guado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar".

En este tramo del mensaje también aparece una mención institucional relevante:

"a nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal a la familia Solari", expresó, refiriéndose a Axel Kicillof.

Asimismo, "Viru" destacó el acompañamiento de la familia Bona Ruiz, a la que definió como "un gran soporte en estos momentos", reforzando la idea de contención familiar extendida durante el proceso de duelo.

El reconocimiento también alcanzó al entorno artístico cercano del músico, al mencionar "a su querida y amada banda" y a "nuestro querido KBK, siempre presentes", incorporando así el universo de colaboradores y afectos ligados a la trayectoria del artista.

https://www.instagram.com/indiosolarioficial/reel/DZf21ZvPX8F/

El rol de los servicios, la comunidad y el entorno cotidiano

El mensaje no se limitó a los círculos cercanos o institucionales, sino que también incluyó un reconocimiento a los servicios de emergencia. En ese sentido, la viuda expresó su agradecimiento a los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, a quienes dedicó palabras especialmente emotivas:

"A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús. ¿Qué decirles? Ustedes saben", mencionó Viru.

La enumeración continuó con un gesto hacia el entorno barrial y cotidiano, al referirse a los vecinos del bar cercano al lugar del despliegue:

"A nuestros queridos vecinos del bar, que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida", continuó.

Este pasaje del mensaje introduce una dimensión menos visible del evento: el impacto logístico y cotidiano que implicó la despedida pública, no solo para la familia y los seguidores, sino también para quienes conviven diariamente con los espacios intervenidos por el operativo.

El cierre: el público como protagonista del homenaje

El tramo final del mensaje de Virginia Mones Ruiz estuvo dirigido directamente a los seguidores del músico, a quienes identificó como parte esencial del homenaje y de la despedida pública. En ese sentido, destacó el comportamiento, el respeto y el acompañamiento masivo del público:

"A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable, honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos".

El mensaje cierra con una apelación colectiva que trasciende el acto del velatorio y se proyecta hacia el futuro emocional de la comunidad de seguidores, aludiendo a valores como el acompañamiento mutuo, la fortaleza emocional y la continuidad de un vínculo construido en torno a la figura de Carlos "Indio" Solari.