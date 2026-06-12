El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 y las sospechas

La cuenta regresiva para la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México estuvo acompañada por innumerables movimientos detrás de escena. Entre preparativos, ensayos y estrictos operativos de seguridad, uno de los momentos más comentados de la jornada previa tuvo como protagonista a Shakira, una de las figuras centrales del espectáculo de apertura, quien sorprendió a los presentes con un gesto espontáneo que rápidamente llamó la atención.

La artista colombiana compartió un breve pero cálido encuentro con Marley y parte del equipo de televisión que se encontraba realizando la cobertura especial del evento. La escena ocurrió en las inmediaciones del estadio, en una zona de acceso restringido donde se concentraban los preparativos para una de las ceremonias más importantes del calendario deportivo internacional.

Todo sucedió cuando Shakira arribó al lugar a bordo de una camioneta de color oscuro. Antes de dirigirse a la prueba de sonido prevista dentro del estadio, la cantante decidió acercarse al grupo que la esperaba en el acceso. Entre los presentes se encontraban Marley, conductor del ciclo Por el mundo Mundial, el productor Federico Hoffmann y el influencer Ian Lucas.

Un encuentro espontáneo antes de los ensayos

La llegada de la artista se produjo en medio de un importante despliegue organizativo. Vehículos, personal técnico y agentes de seguridad formaban parte del movimiento constante que caracterizaba las horas previas a la ceremonia inaugural.

En ese contexto, Shakira descendió de la camioneta y rápidamente identificó al grupo encabezado por Marley. Lejos de continuar directamente hacia el estadio, decidió acercarse para saludarlos personalmente.

La cantante lucía una vestimenta deportiva compuesta por:

Calzas deportivas de color azul.

Zapatillas negras.

Remera sin mangas.

Lentes oscuros.

Con una actitud relajada y distendida, caminó hacia el grupo para intercambiar algunas palabras y compartir un momento de cercanía antes de continuar con sus compromisos profesionales.

El gesto fue recibido con entusiasmo por quienes se encontraban en el lugar. La espontaneidad de la situación quedó registrada por las cámaras del programa y posteriormente también fue destacada por Marley a través de sus redes sociales.

La reacción de Marley y el entusiasmo del equipo

El conductor argentino compartió posteriormente el momento con sus seguidores y expresó su sorpresa por la actitud de la artista.

"¡Shakira iba a ensayar al estadio y se acercó muy amablemente a saludarnos!", relató Marley al referirse al encuentro. Las imágenes registradas mostraron un clima de cordialidad y buena predisposición. Marley, que llevaba puesta una camiseta celeste con el número 10 y el nombre "Messi", fue uno de los primeros en acercarse a la cantante para abrazarla.

A la interacción también se sumaron Federico Hoffmann, productor del programa, e Ian Lucas, quien participaba de la cobertura especial del ciclo.

Durante algunos instantes, la escena estuvo marcada por sonrisas, saludos y conversaciones informales. La calidez del intercambio fue uno de los aspectos más destacados de un encuentro que se produjo en medio de una agenda cargada de compromisos para la artista.

La abrupta intervención del equipo de seguridad

Cuando el momento parecía desarrollarse con total normalidad, la situación tomó un giro inesperado. Mientras las cámaras continuaban registrando la escena, una integrante del equipo de Shakira se acercó rápidamente al grupo para solicitar que se interrumpiera la grabación.

El pedido fue realizado de manera firme y quedó reflejado tanto en las imágenes como en la reacción de quienes participaban del encuentro. En la secuencia registrada puede observarse cómo una mujer perteneciente al staff de la cantante extiende su mano hacia la cámara y solicita que no continúe el registro visual del momento.

La intervención se produjo en pleno intercambio entre la artista y los integrantes del programa, generando una interrupción repentina de la filmación.

Privacidad y protocolos en eventos internacionales

Más allá de la interrupción, el episodio no alteró el tono cordial que había caracterizado al encuentro desde el inicio. El saludo continuó desarrollándose dentro de un marco de respeto y normalidad, sin que el pedido del equipo de seguridad generara conflictos entre las partes.

La situación puso de manifiesto los protocolos habituales que suelen implementarse en acontecimientos de gran magnitud internacional. En este tipo de eventos, las figuras artísticas que participan de espectáculos masivos suelen estar acompañadas por equipos encargados de resguardar tanto su seguridad como el control de su imagen pública.

La prioridad del staff de Shakira estuvo orientada a preservar la privacidad de la artista durante una instancia previa a la ceremonia oficial, en un momento especialmente sensible desde el punto de vista organizativo.

La cuenta regresiva para la ceremonia inaugural

El encuentro se produjo en una jornada marcada por la intensa actividad que rodeó a la apertura del Mundial 2026. Mientras los artistas ultimaban detalles de sus presentaciones y los equipos técnicos avanzaban con los ensayos, el movimiento en los alrededores del estadio era constante.

La presencia de Shakira formaba parte de los preparativos de una ceremonia destinada a captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo. En ese contexto, cada desplazamiento de los protagonistas se desarrollaba bajo estrictas medidas de organización y seguridad.

Sin embargo, en medio de esa estructura cuidadosamente planificada, la cantante encontró tiempo para protagonizar un gesto espontáneo con Marley y su equipo. Una escena breve, cordial y cercana que reflejó un costado distendido de la artista y que, aunque terminó de manera abrupta por la intervención de su personal de seguridad, quedó registrada como uno de los momentos más comentados de la previa de la apertura del Mundial 2026.