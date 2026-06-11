Shakira cerró la primera ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente con una ceremonia inaugural histórica organizada por la FIFA en el Estadio Azteca de México, escenario de la primera de las tres celebraciones previstas para marcar el inicio del campeonato que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos.

Ante la expectativa de más de 83 mil personas, el emblemático estadio fue el punto de partida de una serie de espectáculos que acompañarán el arranque de la máxima competencia del fútbol mundial. La primera ceremonia tuvo como principal protagonista a la cantante colombiana Shakira, quien desempeña un papel central en esta edición del torneo al ser la voz de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

Una apertura con identidad mexicana

La previa del espectáculo estuvo marcada por una selección musical que acompañó la llegada de los asistentes y generó un clima de expectativa en las tribunas. A través de los parlantes del estadio sonaron canciones de Soda Estéreo, "Amor prohibido" de Selena Quintanilla y otros artistas latinos, en una antesala que reflejó la diversidad cultural de la región.

La ceremonia comenzó con una puesta en escena de estilo ancestral. En el centro del escenario se destacó una réplica de gran tamaño del trofeo de la Copa del Mundo, mientras bailarines rodeaban el lugar y una mujer con vestimenta originaria daba la bienvenida a los presentes.

"Bienvenidos a México, al Mundial de Fútbol FIFA 2026", expresó la protagonista del acto inicial. La misma frase fue repetida posteriormente en diferentes dialectos, en una representación que buscó reflejar la riqueza cultural y lingüística del país anfitrión.

Un desfile de estrellas sobre el escenario

La música tomó rápidamente el protagonismo con una sucesión de artistas que aportaron distintos estilos y ritmos a la ceremonia. El primer tramo estuvo a cargo de Maná, que interpretó "Oye mi amor", una de las canciones más reconocidas de su repertorio. Luego fue el turno de Danny Ocean, quien presentó "Partidazo", continuando con una propuesta musical vinculada al espíritu deportivo del evento.

Más tarde, Los Ángeles Azules y Belinda compartieron escenario para interpretar "Por ella". Durante la actuación, el grupo estuvo rodeado por bailarines con vestuarios coloridos que formaron un círculo alrededor del escenario mientras resonaba el grito de "Viva México", uno de los momentos más celebrados por el público presente.

El protagonismo de Shakira y el ritmo afro beats

La ceremonia avanzó hacia una propuesta más orientada a los ritmos urbanos cuando J Balvin y Ryan Castro tomaron el escenario central. Su presentación dio paso a un segmento más festivo y bailable que elevó la energía del espectáculo.

Posteriormente llegó uno de los momentos más esperados de la noche. Shakira apareció para interpretar "Dai Dai", la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, acompañada por Burna Boy.

La puesta en escena estuvo respaldada por un grupo de bailarines que desplegaron coreografías inspiradas en los ritmos afro beats. Los artistas compartieron escenario con intérpretes vestidos con atuendos amarillos y blancos, aportando dinamismo visual a una de las actuaciones centrales de la inauguración.

La participación de la cantante colombiana marcó el cierre de la primera ceremonia y dio paso al inicio formal del clima mundialista que se intensificó durante los días previos al comienzo de la competencia.

Shakira deslumbra en la ceremonia de la inauguración del Mundial 🪩



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Tres países, tres aperturas

La ceremonia realizada en México representa solamente el primero de los tres grandes actos inaugurales planificados para esta Copa del Mundo.

La agenda continuará con nuevas celebraciones en las restantes sedes mundialistas:

• Estados Unidos: la ceremonia se realizará el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

• Artistas anunciados para la apertura estadounidense:

Katy Perry

Anitta

LISA

Future

Rema

Tyla

• Canadá: la celebración tendrá lugar también el 12 de junio en el BMO Field de Toronto.

• Artistas confirmados para la ceremonia canadiense:

Michael Bublé

Alessia Cara

De esta manera, la FIFA puso en marcha una inauguración sin precedentes para la Copa del Mundo 2026, distribuida en tres países y con una programación artística que reúne a figuras internacionales de distintos géneros musicales. La primera escala fue el Estadio Azteca, donde Shakira encabezó una noche que combinó música, tradición y espectáculo para dar comienzo a una nueva edición del torneo más importante del fútbol mundial.