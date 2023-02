Agustín Guardis reaccionó en vivo a la gala de nominación de Gran Hermano y le llovieron las críticas

Tras su eliminación, Agustín Guardis vio y reaccionó en vivo a la última gala de nominación de Gran Hermano (Telefe). Para sorpresa de muchos, el platense no solo cuestionó los votos de sus compañeros, sino que además los tildó de previsibles y poco estratégicos. Esto generó que la transmisión de Twitch, que está a cargo de Juariu, se volviera cada vez más tensa y que los usuarios apuntaran contra el joven.

A lo largo de lo que duró la gala y la transmisión de Twitch, se vivieron distintos momentos de tensión. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso y el clip que más se viralizó en redes tuvo lugar tras la votación de Julieta Poggio, la última en entrar al confesionario.

“Señoras y señores es el Gran Hermano chato que tenemos. Nominaron todos como creíamos que iban a nominar. No le pidan a estos chicos que jueguen estratégicamente porque no lo van a hacer. Aun si usan la fulminante o la espontánea, no lo van a hacer buscando generar algo diferente. Eso lo hacíamos Coti (Romero) y yo”, lanzó Frodo a pura verborragia. Estallaron los memes tras la trasmisión de Twitch de Juariu con Agustín. (Foto: Captura redes)

Las acotaciones de Agustín no cayeron bien entre los usuarios que reaccionaron con todo tipo de comentarios y memes. “Dios mío, tuve que sacar el twitch de Gran Hermano porque no lo banco más a Agustín. Fuerza Juariu”, “Qué insoportable que es Agustín. Juariu ya no lo soporta”, “Agustín con Juariu haciéndose el que se las sabe todas... Rey, estás afuera. Dejá de hacer el ridículo”, “Qué paciencia Juariu para hacer el stream con Agustín”, fueron solo algunas de las opiniones. Estallaron los memes tras la trasmisión de Twitch de Juariu con Agustín. (Foto: Captura redes)

Camila y una difícil decisión en “Gran Hermano”: va a tener que elegir si saca de placa a Marcos o Alfa

Tras la gala de nominación del miércoles, Ariel, Nacho, Walter, Marcos y Julieta quedaron en placa. Uno de ellos será salvado este jueves por Camila Lattanzio, quien se consagró líder tras ganar el desafío semanal.

Tras consagrarse ganadora del desafío, la joven fue citada al confesionario donde se mostró feliz por el logro y la inmunidad. Consultada por el Big Brother sobre quién no quisiera que se fuera, expresó: “A Alfa lo veo como un padre y me marcó mucho porque fue el primero que confió en mí. Entonces no quisiera que él se fuera”.

Será cuestión de horas para saber si este jueves saca de la placa al participante más grande o si prefiere ayudar al salteño por quien siente una gran atracción.