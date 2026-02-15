Airbag arrasa en el Cosquín Rock 2026 ante la mayor convocatoria del festival

El segundo día de la edición 2026 del Cosquín Rock quedará grabado en los registros históricos del festival tras la impactante presentación de Airbag. El grupo, que atraviesa un momento de madurez artística y popularidad indiscutible, logró reunir la mayor convocatoria de público en lo que va del certamen, transformando el predio en un epicentro de fervor rockero. En una jornada cargada de propuestas de alto nivel, los hermanos Sardelli consiguieron destacar con una propuesta que desbordó las expectativas tanto de los organizadores como de los miles de asistentes que colmaron las instalaciones.

La banda desató una verdadera fiesta sobre el Escenario Norte, desplegando un show potente y cargado de una energía eléctrica que permitió una conexión total con la multitud desde el primer segundo. Con una puesta en escena sólida y un sonido demoledor, el trío recorrió su repertorio confirmando su gran presente dentro del rock nacional y consolidándose definitivamente como uno de los números más convocantes y esperados del festival. Desde los primeros acordes, el campo se convirtió en un mar de voces y saltos que acompañaron rítmicamente cada una de las canciones, creando una atmósfera de comunión que pocas bandas logran sostener con tal intensidad.

El impacto de una presentación histórica

La solidez demostrada por Airbag en esta edición no solo reafirma su estatus de figuras centrales de la escena, sino que también eleva la vara para las futuras presentaciones del género en grandes formatos. La capacidad de los hermanos Sardelli para manejar los tiempos de un show de estas magnitudes, sumado a una ejecución musical impecable, fue lo que permitió que el Escenario Norte viviera una jornada que ya se califica como memorable. El éxito rotundo de esta presentación funciona como un termómetro de la vigencia del rock nacional y del recambio generacional que la banda lidera con autoridad.

Rumbo al Estadio Bicentenario de Catamarca

Lo ocurrido en suelo cordobés no es un hecho aislado, sino el preludio de lo que se vivirá próximamente en el Noroeste Argentino. La expectativa crece de manera exponencial en la provincia de Catamarca, dado que en apenas dos meses la banda se presentará en el Estadio Bicentenario.

Lo vivido en el Cosquín Rock anticipa una noche que promete ser inolvidable para sus seguidores locales, quienes esperan con ansias la llegada de este show de alto impacto. Tras confirmarse como el número más convocante del festival, el arribo de Airbag al Bicentenario se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del año, prometiendo trasladar toda la potencia y mística de Córdoba hacia el público catamarqueño.