Allanaron la casa de Mauro Icardi y secuestraron dispositivos electrónicos tras la denuncia de Wanda Nara

La Justicia ordenó este domingo un allanamiento en la vivienda de Mauro Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta, en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones contra Francesca, la hija de 11 años que tienen en común.

Durante el procedimiento, efectivos policiales secuestraron distintos elementos de la propiedad: un celular con su funda protectora, una notebook y una mochila perteneciente a la menor. El operativo se realizó por orden del Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre, con intervención de personal del Destacamento Villa La Ñata y del área de Infancia del Sistema de Emergencia Social del municipio.

El allanamiento se produjo después de que se conocieran los mensajes que Francesca habría enviado a su mamá para pedirle ayuda ante una presunta situación de violencia en la casa de su padre.

La intervención policial fue registrada y difundida por Yanina Latorre en sus historias de Instagram. "Llegó la policía a la casa de los sueños", escribió la conductora junto a imágenes en las que se veía a Icardi conversando con los efectivos.

Luego, relató que llegaron varios patrulleros y que alrededor de diez policías ingresaron a la propiedad, mientras otros permanecieron en el exterior. Desde el programa LAM también informaron que se trataba de un allanamiento dispuesto en el marco de la causa por lesiones leves.

La denuncia de Wanda Nara y el conflicto familiar

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el viernes 6 de noviembre. Según la denuncia de Wanda Nara, Icardi habría reprendido a Francesca y la habría encerrado en una habitación. Desde allí, la menor habría conseguido comunicarse con su mamá mediante WhatsApp, a través de una computadora, para pedirle ayuda.

De acuerdo con el relato presentado ante las autoridades, la niña manifestó que tenía miedo y que su papá le había pegado. Posteriormente, habría logrado salir de la propiedad y quedó al cuidado de Wanda. Isabella, su hermana menor, también se encontraba en la vivienda y luego se reunió con su mamá.

Tras recibir el llamado, Nara suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe en el que participa, y se trasladó hasta Nordelta. Allí llegó acompañada por efectivos policiales y una ambulancia.

El periodista Pepe Ochoa relató en LAM que se produjo una discusión a los gritos entre la expareja en el barrio privado. Según su versión, Martín Migueles intentó intervenir para conciliar, pero no logró evitar que el conflicto escalara.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Género de Tigre. El fiscal Julio Petrucci dispuso iniciar actuaciones por presuntas lesiones, tomar declaración testimonial a Wanda y realizar un reconocimiento médico legal a Francesca. La conductora declaró acompañada por sus abogadas, aunque no trascendieron los detalles de su presentación.

Icardi seguirá en libertad, pero no podrá acercarse a su hija

En paralelo con el avance de la investigación, el juez Orlando Abel Díaz hizo lugar al pedido presentado por el abogado del futbolista, Francisco Oneto, y le concedió la eximición de prisión bajo caución juratoria. La resolución le permite continuar en libertad mientras se desarrolla la causa, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

Sin embargo, la decisión no modificó la medida cautelar que ya pesaba sobre él: Icardi tiene prohibido acercarse o mantener contacto con Francesca durante 45 días.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio denunciado y establecer si existieron responsabilidades penales. Hasta el momento, los hechos relatados forman parte de una denuncia y deberán ser esclarecidos en el ámbito judicial.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.