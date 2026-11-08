Carmen Barbieri volvió a ser internada y crece la preocupación por su salud

La conductora Carmen Barbieri volvió a ser internada en la Clínica Zabala de Belgrano, luego de acudir al establecimiento para realizarse estudios debido a que no se sentía bien. La información fue confirmada por la periodista Laura Ubfal a través de su cuenta de X, en medio de la preocupación por el estado de salud de la artista, que ya había atravesado complicaciones respiratorias durante los últimos días de octubre.

La nueva internación se produce después de un período en el que Barbieri había logrado recuperarse y regresar a sus actividades laborales. La conductora de Canal 9 había sufrido un cuadro de broncoespasmo, gripe y fiebre alta que llegó hasta los 40 grados, una situación que la dejó debilitada y la obligó a ausentarse de su programa televisivo.

Durante ese episodio también había padecido baja presión y mareos, síntomas que se sumaron al cuadro respiratorio. Sin embargo, luego de recibir el alta médica, consiguió retomar su trabajo y volver a la actividad habitual.

En los días posteriores a su recuperación, incluso, participó como testigo en el juicio a Aníbal Lotocki, donde acompañó a su amiga Sandra Domínguez. Esa aparición pública se produjo pocos días antes de la nueva internación que fue comunicada este domingo.

Por el momento, la información difundida señala que Barbieri permanece en la Clínica Zabala, donde acudió para someterse a estudios. No se brindaron detalles adicionales sobre el diagnóstico que motivó esta nueva atención médica ni sobre la evolución de su estado de salud.

El cuadro respiratorio que la había dejado debilitada

A fines de octubre, Carmen Barbieri había atravesado un problema de salud que generó preocupación. La conductora sufrió un broncoespasmo, gripe y fiebre elevada, que alcanzó los 40 grados. Como consecuencia, debió permanecer en cama y ausentarse de su programa durante varios días.

El cuadro estuvo acompañado por episodios de presión baja y mareos. Aunque la artista logró recuperarse y recibió el alta médica, la vuelta al trabajo se produjo luego de una semana de reposo.

La propia Barbieri había explicado que el alta se la otorgaron el domingo y que, al día siguiente, decidió regresar a sus actividades. En un audio enviado a TN Show, la conductora relató cómo había sido el proceso y señaló que tenía previsto presentarse nuevamente en su programa.

"Hoy voy a ir a trabajar. Estoy esperando al doctor ahora, que me ya me había dado el alta. El problema es que yo quería volver al trabajo y estuve una semana en cama faltando. El alta me lo dio el domingo y el lunes a la mañana muy temprano dije 'bueno, ya voy a trabajar'", recordó.

Sus palabras reflejaban la intención de retomar sus responsabilidades laborales después de varios días de reposo. Sin embargo, la descompensación que había sufrido poco antes de volver a trabajar volvió a poner el foco en su recuperación.

La descompensación que sufrió antes de ir a trabajar

El episodio que precedió a su ausencia ocurrió a fines de octubre, cuando Barbieri se descompensó en la calle mientras se dirigía a su trabajo. La conductora explicó que el malestar se produjo cuando estaba por subir a su automóvil.

En aquella oportunidad, la artista le contó a TN Show que había sufrido una lipotimia, aunque aclaró que no perdió el conocimiento. Después del episodio, decidió regresar a su casa y acostarse, por lo que no pudo presentarse en su programa.

"Caí cuando iba a subir al auto. Me agarró una lipotimia, no perdí el conocimiento, pero bueno, volví a mi casa y me acosté. Falté el martes", explicó.

La conductora había señalado que, pese a la descompensación, se encontraba mejor y que por esa razón esperaba regresar a la televisión. La recuperación inicial le permitió retomar el trabajo, aunque los antecedentes recientes de fiebre, broncoespasmo, gripe y alteraciones de la presión habían dejado expuesta la fragilidad de su estado físico durante esos días.

El regreso a la actividad y la declaración en el juicio a Lotocki

Luego de superar el cuadro que la había mantenido en cama, Barbieri volvió a sus tareas en Canal 9. Su regreso se produjo tras recibir el alta médica y luego de una semana en la que había tenido que suspender su actividad laboral.

En los últimos días, la conductora también declaró como testigo en el juicio a Aníbal Lotocki, acompañando a su amiga Sandra Domínguez. Esa participación se sumó a su retorno a la actividad pública después de los problemas de salud que había padecido a fines del mes pasado.

La presencia de Barbieri en el ámbito judicial se había producido pocos días antes de que trascendiera su nueva internación en la Clínica Zabala. La noticia fue confirmada por Laura Ubfal mediante una publicación en X, en la que informó que la conductora había acudido al centro médico porque no se sentía bien y debía realizarse estudios.

La evolución médica, bajo seguimiento

La nueva internación de Carmen Barbieri vuelve a poner la atención sobre su estado de salud, luego de los problemas respiratorios y las descompensaciones que atravesó a fines de octubre.

Los antecedentes informados incluyen:

Broncoespasmo y gripe, durante el cuadro de salud de fines de octubre.

Fiebre de hasta 40 grados, que la dejó debilitada.

Episodios de baja presión y mareos.

Una lipotimia en la calle, cuando estaba por subir a su automóvil para ir a trabajar, sin pérdida de conocimiento.

Una semana de reposo y ausencia de su programa televisivo.

El alta médica y el posterior regreso a sus actividades.

Una nueva internación en la Clínica Zabala de Belgrano, tras acudir para realizarse estudios porque no se sentía bien.

Por ahora, la información disponible no precisa qué diagnóstico motivó la nueva internación ni cuánto tiempo permanecerá en el establecimiento. La conductora continúa en la Clínica Zabala, donde ya había sido atendida por los cuadros respiratorios previos.

La preocupación se mantiene a partir de la reiteración de los episodios de salud, aunque Barbieri había conseguido recuperarse y volver a trabajar tras el cuadro de fines de octubre. Su evolución médica y los resultados de los estudios serán determinantes para conocer las razones de esta nueva internación.